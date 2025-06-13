Ankara'da Olağanüstü Toplantı: İsrail'in İran Saldırıları Masada

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, İsrail'in İran'a yönelik hava saldırılarını değerlendirmek ve muhtemel yansımalarını ele almak üzere bir araya geldi. Toplantı, Dışişleri Bakanlığı'nda saat 14.30'da başladı. Görüşmede, İsrail'in İran'a yönelik hava saldırısıyla başlayan süreç ve olası etkiler detaylı şekilde ele alındı.

İsrail'in İran'daki Saldırıları

İsrail, sabaha karşı İran'ın başkenti Tahran , Tebriz , İsfahan 'daki Natanz nükleer tesisi ile Loristan , Kirmanşah , Şiraz , Huzistan , Hemedan ve Kum kentlerine saldırılar düzenledi.

, , 'daki ile , , , , ve kentlerine saldırılar düzenledi. Natanz'daki nükleer tesiste sızıntı olmadığı bilgisi verildi.

bilgisi verildi. Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri , Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami , Hatemul Enbiya Merkezi Karargah Komutanı Gulamali Reşid , Devrim Muhafızları Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade dahil üst düzey askeri yetkililer ile 6 nükleer bilim insanı hayatını kaybetti.

, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral , Hatemul Enbiya Merkezi Karargah Komutanı , Devrim Muhafızları Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral dahil üst düzey askeri yetkililer ile hayatını kaybetti. Tahran'daki saldırılarda sivil yerleşim yerleri de vuruldu . Aralarında kadın ve çocukların da olduğu çok sayıda sivil yaşamını yitirdi.

. Aralarında kadın ve çocukların da olduğu çok sayıda sivil yaşamını yitirdi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu , İran'a saldırı düzenlediklerini belirterek " tehlike ortadan kalkana kadar " saldırıların süreceğini söyledi.

, İran'a saldırı düzenlediklerini belirterek " " saldırıların süreceğini söyledi. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz , ülkede olağanüstü hal ilan ettiklerini duyurdu.

, ülkede olağanüstü hal ilan ettiklerini duyurdu. İsrail ordusu, saldırılara 200'den fazla savaş uçağının katıldığını ve insansız hava araçlarının da kullanıldığını açıkladı.



