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Benzin ve motorine yeni zamlar yolda

Akaryakıt fiyatlarına peş peşe zamlar gelecek. Petrol fiyatlarındaki sert yükselişlere bağlı olarak 17 Haziran'da benzine 1,70 TL, motorine de 1,30 TL zam gelmesi bekleniyor.

Kaynak : CNN Türk
Haber Giriş : 13 Haziran 2025 18:17, Son Güncelleme : 13 Haziran 2025 18:18
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Benzin ve motorine yeni zamlar yolda

Petrol fiyatlarındaki yükseliş akaryakıt ürünlerine zam olarak yansıyor.

Benzine bugün gelen zammın ardından motorine de zam gelmesi bekleniyor. Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litresinde 1,49 TL fiyat artışı öngörülüyor. Benzine bugünden itibaren yapılan 1,46 TL'lik zam fiyatlara yansıdı.

HAFTAYA YENİ ZAMLAR GELİYOR

Cnbc-e'de yer alan habere göre petrol fiyatlarında yaşanan sert yükselişlere bağlı olarak 17 Haziran'dan itibaren geçerli olacak şekilde benzin grubuna 1,70 TL, motorin grubuna ise 1,30 TL zam bekleniyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul'da benzin 48,24-48,39 TL'den, motorin 46,11-46,23 TL'den satılıyor.

Ankara'da benzin 49,08 TL'den, motorin 47,10 TL'den satılıyor.

İzmir'de benzin 49,41 TL'den, motorin 47,43 TL'den satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Petrol Piyasası Kanunu'na göre 1 Ocak 2005'ten beri akaryakıtta Serbest Fiyatlandırma Sistemi uygulanıyor.

Sistemle birlikte akaryakıt dağıtım şirketleri, farklı fiyat politikalarına göre depo satış fiyatını belirlemekte serbest olduğu gibi, bayiler de dağıtım şirketleri tarafından kendilerine tavsiye edilen tavan pompa satış fiyatlarını uyguluyor. Bayiler bulundukları bölgelerin rekabet koşullarına göre kendi pompa satış fiyatlarını uygulamakta da serbestler.

Türkiye'de perakende satış fiyatları rekabet koşulları göz önünde bulundurularak oluşturuluyor.

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