İsrail, başkanlık uçağını Yunanistan'a gönderdi
Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Başbakan Binyamin Netanyahu tarafından kullanılan başkanlık uçağı, İran'ın olası misillemesi nedeniyle Yunanistan'a gönderildi.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 13 Haziran 2025 18:30, Son Güncelleme : 13 Haziran 2025 18:32
CUMHURBAŞKANI Isaac Herzog ve Başbakan Binyamin Netanyahu tarafından kullanılan başkanlık uçağının, İran'ın olası misillemesi nedeniyle Yunanistan'a gönderilmesi radar kayıtlarına yansıdı.
Saat 11:19'da Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı'ndan kalkan 4X-ISR kuyruk tescilli Boeing 767-338 tipi uçak saat 13:09'da Yunanistan'ın başkenti Atina Havalimanı'na indi.