Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Tartışması: Cumhurbaşkanlığı'ndan Açıklama

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, 12. Kalkınma Planı'nın hiçbir yerinde "toplumsal cinsiyet eşitliği" kavramının yer almadığını bildirdi.

Strateji ve Bütçe Başkanlığının internet sitesinde yer alan açıklamada, bugün bir gazetede, İzmir Bornova'da 3 öğretmenin Milli Eğitim müfredatında olmamasına rağmen toplumsal cinsiyet eşitliği konusunu işledikleri gerekçesiyle kınama cezası aldıkları haberinin yayımlandığı belirtildi. Haberde öğretmenlerden birinin "Cumhurbaşkanlığının hazırladığı 12. Kalkınma Planı'nda dahi toplumsal cinsiyet eşitliği yer alıyor" şeklinde bir ifadesi bulunduğu aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

12. Kalkınma Planı'nda "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" Kavramı

Aile Kurumunun Güçlendirilmesi Temel Amaçtır

Açıklamada, 12. Kalkınma Planı'nda "Aile" başlığı altındaki politika ve tedbirlerin temel amacının şu şekilde ifade edildiği vurgulandı:

Kadın ve erkeğin evlilik bağıyla kurulan, milli ve manevi değerlerin taşıyıcısı olan ailenin her türlü zararlı eğilimden korunması, sağlıklı nesillerin yetişmesi, dinamik nüfus yapısının ve kalkınmanın istikrarlı biçimde sürdürülmesini teminen aile kurumunun güçlendirilmesi temel amaçtır.

Bu kapsamda, 12. Kalkınma Planı'nda "kadın erkek fırsat eşitliği" kavramı kullanılarak, ailenin kurulmasını sağlayan kadın ve erkek arasındaki fırsat eşitliğinin, değerlere uygun olarak net bir biçimde ifade edildiği belirtildi.

Küresel Gelişmeler ve Ailenin Korunması

Kalkınma Planı'nın "Küresel Gelişmeler" ana başlığı altındaki "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesinin Artan Önemi" adlı alt başlığında şu ifadeye yer verildi:

Dünya genelinde tektipleştirme ve cinsiyetsizleştirme akımları medya platformları ve sivil toplum kuruluşlarını kullanarak bireysel özgürlükler adı altında dayatmacı bir anlayışla aile kurumu ve toplum değerleri üzerinde tehdit oluşturmakta, başta çocuklar ve gençler olmak üzere aile bireylerinin korunması ihtiyacı artmaktadır.

12. Kalkınma Planı'nda benzer bir vurgu, "Küresel Gelişmelerin Türkiye Etkileşimi" başlığı altında da yapılmış olup, söz konusu akımların ülkemizde de bu tür yaklaşımlarıyla çocuklarımız ve gençlerimiz üzerinden aile kurumu üzerinde tehdit oluşturduğuna açıkça işaret edilmektedir.



