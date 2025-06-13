Nisan'da Tavuk Eti Rekor Kırdı, Süt ve Yumurta Geriledi

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan 2025 dönemine ilişkin kümes hayvancılığı ile süt ve süt ürünleri üretim istatistiklerini açıkladı.

Nisan ayında aylık tavuk eti üretimi artarken, yumurta ve içme sütü üretiminde azalma yaşandı. Bir önceki ay 231 bin 595 ton olan tavuk eti üretimi, nisan ayında yüzde 2,6 oranında artarak 237 bin 567 ton oldu. Tavuk yumurtası üretimi ise bir önceki ay 1 milyar 632 milyon 774 bin adet iken, nisan ayında yüzde 5 oranında azalarak 1 milyar 551 milyon 765 bin adet olarak gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre tavuk yumurtası üretimi yüzde 9,1 azaldı, kesilen tavuk sayısı yüzde 20,7 arttı, tavuk eti üretimi ise yüzde 23,5 arttı. Ocak-nisan döneminde ise tavuk yumurtası üretimi yüzde 9,7 azaldı, kesilen tavuk sayısı yüzde 11,5 arttı, tavuk eti üretimi ise yüzde 14,8 arttı.

981 Bin 10 Ton İnek Sütü Toplandı

Bir önceki ay 1 milyon 15 bin 647 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı, nisan ayında yüzde 3,4 oranında azalarak 981 bin 10 ton oldu. İçme sütü üretimi de bir önceki ay 148 bin 525 ton iken, nisan ayında yüzde 3,8 oranında azalarak 142 bin 948 ton olarak gerçekleşti.

Süt ve Süt Ürünlerinde Yıllık ve Dönemsel Değişimler

Ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,6 arttı.

arttı. Ocak-nisan döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,5 artış yaşandı.

artış yaşandı. Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre; inek peyniri üretimi yüzde 4,8 , ayran ve kefir üretimi yüzde 9,4 , yoğurt üretimi yüzde 5,8 , içme sütü üretimi yüzde 7,9 , tereyağı ve sadeyağ üretimi ise yüzde 24,1 arttı.

, ayran ve kefir üretimi , yoğurt üretimi , içme sütü üretimi , tereyağı ve sadeyağ üretimi ise arttı. Ocak-nisan döneminde ise inek peyniri üretimi yüzde 0,8, ayran ve kefir üretimi yüzde 5,3, yoğurt üretimi yüzde 3, içme sütü üretimi yüzde 2,7, tereyağı ve sadeyağ üretimi ise yüzde 6,8 arttı.



