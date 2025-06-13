AK Partili Güler yanıtladı: Emekliye ek zam yapılacak mı?

AK Parti yenilenebilir enerjide yatırımları ve izin süreçlerini hızlandırmayı amaçlayan düzenlemeler içeren kanun teklifini bugün TBMM başkanlığına sundu.

AK Partili Güler; bugün konu ile ilgili TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Güler toplantı sonrası en düşük emekli maaşlarına ilişkin de açıklamalarda bulundu.

En düşük emekli maaşına zam gelecek mi?



Basın toplantısının ardından gerçekleştirilen soru-cevap bölümünde "En düşük emekli maaşında düzenleme olacak mı?" sorusunu yanıtlayan Güler, konunun gündemde olmadığını belirterek "Şu an gündemde değil. Herhangi bir görüşmemiz olmadı" dedi.

Temmuz ayının üçüncü günü açıklanan TÜİK verileri ile beraber memur ve emekliye yapılacak zammın ortaya çıktığını belirten Güler şunları kaydetti:

"Bu rakamlar ortaya çıktıktan sonra o günkü şartlarda ilgili bakanlarımızla geçen yıllarda olduğu görüşme olacaktır. Ama şuanda henüz bir görüşme herhangir bilgilendirme bizim tarafımızda yer almıyor."