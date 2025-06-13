62, 59 ve 47 Yıllık Davalar Sonuçlandı: Sıfır Kadastro Dosyası Hedefine Bir Adım Daha
Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen "Sıfır Kadastro Dosyası" Hedefi doğrultusunda tarihi bir başarıya daha imza atıldı. Türkiye genelinde yıllardır çözülemeyen mülkiyet ihtilafları tek tek çözüme kavuşuyor.
Gaziantep ve Kırşehir Kadastro Mahkemelerinde, onlarca yıldır devam eden kadastro
davaları karara bağlandı. Böylece:
- 369 vatandaşın yüzü güldü,
- ?44 parseldeki mülkiyet ihtilafları son buldu.
- Yarım Asrı Aşan Davalarda Karar Çıktı
Gaziantep Kadastro Mahkemesinde:
1960'lı ve 1970'lı yıllardan bu yana devam eden ve 315 tarafı ilgilendiren
2 kadastro davası sonuçlandırılmış; 62 ve 47 yıldır devam eden mülkiyet ihtilafları
verilen kararlarla nihayete ermiştir.
Kırşehir Kadastro Mahkemesinde:
1960'lı yıllardan bu yana devam eden ve 54 tarafı ilgilendiren kadastro davası
sonuçlandırılmış; 59 yıldır devam eden mülkiyet ihtilafları verilen kararla
nihayete ermiştir.
Yargı Süreçleri Tüm Boyutlarıyla Güçlendirildi
Adalet Bakanı Sayın Yılmaz Tunç'un talimatlarıyla Personel Genel Müdürlüğünün
koordinasyonunda yürütülen süreçlerde:
. Taraf teşkili,
. Tebligat işlemleri,
. Keşif ve bilirkişi süreçleri,
. Hakim ve personel eğitimi,
. Hava fotoğraflarının temini,
. Teknik eksikliklerin giderilmesi,
. Personel desteklerinin artırılması gibi birçok alanda kapsamlı adımlar atıldı.
Bu çok yönlü destek sayesinde, uzun süredir çözülemeyen davalar sonuçlandırıldı; vatandaşlar mülkiyet belirsizliğinden kurtarıldı.
Hedef: 2025 Yılı Sonuna Kadar Tüm Eski Kadastro Davalarında Karar Verilmesi
Adalet Bakanlığı, 1950'li, 60'lı, 70'li ve 80'li yıllardan kalan tüm kadastro
davalarını 2025 yılı sonuna kadar sonuçlandırmayı hedefliyor. Gelinen bu noktada
elde edilen başarılar, "Sıfır Kadastro Dosyası" vizyonunun güçlü bir şekilde
hayata geçtiğini gösteriyor.
Toplumsal Güvene Katkı
Adaletin hızlandırılması, vatandaşın hak ettiği mülkiyetin teslim edilmesi;
. Yargıya güvenin artmasına,
. Adalet sisteminin etkinliğinin güçlenmesine,
. Toplumsal barış ve huzurun pekişmesine katkı sunmaktadır.
Bu süreçte özveriyle görev yapan tüm hakimlerimize, adliye personelimize ve katkı sunan kurum kuruluşlara teşekkür ederiz.
Adalet Bakanlığı olarak, "Sıfır Kadastro Dosyası" hedefine kararlılıkla ilerlemeye devam edeceğiz.