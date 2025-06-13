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Fatih Sultan Mehmet Köprüsünde trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Anadolu istikametinde emniyet şeridinde arızalanarak duran araca, motosiklet çarptı. Başka bir motosikletin de karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 13 Haziran 2025 20:56, Son Güncelleme : 13 Haziran 2025 20:56
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Fatih Sultan Mehmet Köprüsünde trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Olay, saat 21.00 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu istikameti köprü girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arıza sebebiyle emniyet şeridinde duran A.P. idaresindeki araca, M.K.'nin kullandığı motosiklet arkadan çarptı. Ardından arkadan gelen C.Ç. isimli sürücünün kullandığı motosiklet, hızını alamayarak kazaya karıştı. Kazada arızalanan araç sürücüsü A.P., araca arkadan çarpan motosiklet sürücüsü M.K., kazaya karışan diğer motosiklet sürücüsü C.Ç. ve yanındaki M.Y. yaralandı.

İhbar üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Boğaziçi Köprüleri Şube Müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenliği sağlarken, yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

M.Y.'nin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği, diğer yaralıların tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan, kaza anı ise köprünün güvenlik kameralarına yansıdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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