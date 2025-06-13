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Hayvancılıkta Yabancı Çoban Dönemi: Başvurular Başladı

Türkiye'de hayvancılık sektöründe iş gücü açığına çözüm: Deneyimli yabancı çobanlara çalışma izni veriliyor. Kimler başvurabilir, şartlar neler? Tüm detaylar ve merak edilenler bu haberde!

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Haziran 2025 21:25, Son Güncelleme : 13 Haziran 2025 21:26
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Hayvancılıkta Yabancı Çoban Dönemi: Başvurular Başladı

Türkiye'de hayvancılık sektöründe yerli iş gücünün yetersiz kaldığı durumlarda, deneyimli yabancı çobanlara yönelik çalışma izni başvuruları alınmaya başlandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, hayvancılık sektörünün gelişmesi ve yerli üretimin devamlılığı için ihtiyaç duyulan iş gücünün karşılanamadığı durumlarda, deneyimli yabancı çobanlara çalışma izni imkanı sağlanıyor. Bu uygulama, Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğiyle yürütülüyor ve büyükbaş veya küçükbaş hayvanı bulunan, Hayvan Bilgi Sistemi'ne kayıtlı hayvancılık işletmelerinde istihdam edilecek çobanlar ile hayvan bakıcılarını kapsıyor.

Başvuru Şartları ve Süreç

Türkiye'de bulunan ve en az 6 ay süreyle düzenlenmiş geçerli ikametgahı olan yabancılar ile yurt dışından Türkiye'de çalışmak için gelecek yabancılar için işverenler tarafından başvuru yapılabilecek. Başvurular, ilgili işletmelerin sahip olduğu hayvan varlığına göre değerlendirilecek.

İşletmeler İçin Başvuru Şartları

  • Küçükbaş hayvancılık işletmesi: En az 200 küçükbaş hayvan varlığına sahip olmalı.
  • Besi hayvancılık işletmesi: En az 100 büyükbaş hayvan varlığına sahip olmalı.
  • Süt hayvancılık işletmesi: En az 50 büyükbaş hayvan varlığına sahip olmalı.
  • Karma (besi ve süt) hayvancılık işletmesi: En az 75 büyükbaş hayvan varlığına sahip olmalı.

Kriterlerin her bir katı için bir çoban/sürü yöneticisi olmak üzere, aynı hayvancılık işletmesinde en fazla 3 yabancıya kadar çalışma izni düzenlenebilecek.


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