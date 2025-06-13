Kardeşler arasındaki kavgayı ayırırken canından oldu

Emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edilen zanlılardan A.B. ve A.B. savcılıkça serbest bırakılırken, İ.B. ise çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Polis, olaya ilişkin şüpheli iki kardeş ile A.B'yi gözaltına aldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine çiğ köfte işletmecisi Ökden Orhan, kardeşleri ayırmaya çalıştı. Bu sırada ateşlenen tabancadan çıkan mermi Orhan'a isabet etti.

Orhangazi Mahallesi İstiklal Caddesi'ndeki bir kahvehanede dün gece saatlerinde kardeşler A.B. ile İ.B. arasında alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

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