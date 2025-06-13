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Turistik Karaelmas Ekspresi ilk seferine çıktı

Ankara ile Zonguldak arasında işletilecek Turistik Karaelmas Ekspresi ilk seferini gerçekleştirmek üzere yola çıktı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Haziran 2025 22:09, Son Güncelleme : 13 Haziran 2025 22:11
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Turistik Karaelmas Ekspresi ilk seferine çıktı

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık AŞ ile Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) ve Zonguldak İl Özel İdaresi (ZİÖİ) arasında imzalanan protokolle, Ankara-Zonguldak-Ankara parkurunda Karaelmas Ekspresi ile turistik tren seferlerinin ilki, Ankara Gar'ında düzenlenen törenle başladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan törende yaptığı konuşmada, "Turistik Karaelmas Ekspresi"nin, Zonguldak ve Ankara arasında işleyecek bir turistik tren hattı olmasının yanında geçmişte emeğin, kömürün ve sanayileşmenin simgesi olmuş Karaelmas havzasının yeniden keşfi olduğunu ifade etti.

Bu projenin, kültürel mirasın korunarak geleceğe taşınmasının yerel kalkınma açısından önemini bir kez daha gösterdiğini vurgulayan İnan, seferin ilk misafirlerine keyifli yolculuklar diledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz da düzenli olarak böyle organizasyonlar yaptıklarına dikkati çekerek, Türkiye'nin hava, demir ve kara yollarında olduğu gibi, haberleşme ve denizcilikte de inanılmaz işler yapmaya devam ettiğini söyledi.

- Turizmin payı artacak

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan da Türkiye'nin AK Parti döneminde dünyada bölgesel güç konumuna geldiğini belirterek, kültür turizm alanında da çok büyük ilerlemeler kaydettiklerini bildirdi.

Turizm gelirinin 60 milyar doları geçtiğini ve geçen yıl 62 milyon ziyaretçiyle dünyada 4. sıraya yükseldiklerini vurgulayan Alpaslan, "Artık dünyada turizmde Süper Lig'de oynayan, dünyanın en önemli turizm ülkelerinden birisi konumuna geldik. Cennet vatanımızın her bir köşesi kültür ve turizm adına çok özel ürünleri içerisinde barındırıyor. Biz bu ürünleri ülkenin her bir köşesine, 81 ilimize her bir bölgeye yayarak turizmimizi büyütmeye devam edeceğiz. Batı Karadeniz bölgemiz de kültür, turizm açısından, tarihi açısından, doğal güzellikler açısından, gastronomi açısından olağanüstü bir zenginliğe sahip. Biz bu zenginlikleri tüm dünyaya çok daha etkili bir şekilde tanıtarak inşallah bölgenin turizmden aldığı payı daha üst noktalara hep birlikte çıkaracağız." diye konuştu.

- Karşılıklı 8 sefer düzenlenecek

Toplamda karşılıklı 8 sefer yapacak olan tren 2 yemekli, 4 yataklı ve 1 kuşetli vagondan oluşuyor. 120 kişilik kapasiteye sahip tren Ankara'dan bu akşam hareket ederek Zonguldak'a ulaşacak tren, dönüş yolculuğuna Cumartesi gece 23.55'te başlayacak. Pazar günü Çerkeş'te 2 saat, Çankırı'da 5 saat ve Kalecik'te 2 saat 30 dakikalık gezi amaçlı duraklamaların ardından aynı gün 19.02'de Ankara'ya varacak.

Ankara'dan 13 Haziran, 26 Eylül, 10 Ekim, 14 Kasım'da hareket edecek trenin son seferi Zonguldak'tan 15 Kasım'da gerçekleşecek.

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