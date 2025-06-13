Ali Yalçın'dan 'Vergi' Açıklaması: Engelli Memurlara Muafiyet Sağlanmalı

Memur-Sen tarafından düzenlenen Engelliler Komisyonu Türkiye Buluşması'nda, engelli bireylerin fırsatlarda eşit, engelsiz, erişilebilir ve önyargısız bir toplumda yaşam sürmesi amacıyla önemli çalışmalar yapıldığı vurgulandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın katılımıyla gerçekleşen programda, Memur-Sen'in hazırladığı Engellilerin Çalışma Hayatı ve Erişilebilirlik Analiz Raporu tanıtıldı.

Engelli Bireyler İçin Yapılan Çalışmalar

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, 2000'li yıllardan itibaren engelli bireylerin yaşamlarını kolaylaştıran politikalar üretildiğini, sağlık, eğitim, toplumsal yaşama katılım ve sosyal haklar ile istihdam alanlarında önemli ilerlemeler kaydedildiğini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konudaki hassasiyetinin toplumun da hassasiyetini artırdığını belirten Yalçın, engellilerin kamuda istihdam edilen ve istihdamına önem verilen bir noktaya taşındığını ifade etti.

Engelsiz Bir Çalışma Hayatı Hedefi

Memur-Sen Engelliler Komisyonu'nun engellilerin yaşam ve istihdam şartlarını artırmak için kıymetli çalışmalar ortaya koyduğunu belirten Yalçın, temel hedeflerinin engelsiz bir çalışma hayatı ve toplumda ötekileştirilmeyen herkesin barışık bir toplumda yaşaması olduğunu söyledi. Komisyonun toplantılar ve faaliyetlerle farkındalığı artırdığını ve Türkiye'nin her yerinde örgütlenmeyi adım adım geliştirdiğini vurguladı.

Çözüm Bekleyen Sorunlar ve Talepler

Türkiye'de çalışabilir engellilerin işgücüne katılımı artırılmalıdır.

İstihdamda fırsat eşitliği sağlanmalı, yüzde 70'in üzerinde olan engelli işsizliğiyle mücadele edilmeli.

Mevzuat gereği yüzde 3 engelli istihdamı sağlanmalı ve kamudaki yaklaşık 70 bin olan engelli birey istihdamı artırılmalı.

olan engelli birey istihdamı artırılmalı. Eğitimde fırsat eşitliği sağlanmalı ve hizmet içi eğitimler engelliler açısından erişilebilir olmalı.

Kamuya ait tüm binalar yüzde yüz erişilebilir hale getirilmelidir.

İşyerinde engellilere yönelik mobbing, şiddet ve ayrımcılıkla etkin mücadele yürütülmelidir.

Vergi Muafiyeti ve Diğer Düzenlemeler

Gelir vergisinde engelli kamu görevlileri için muafiyet tamamen sağlanmalıdır.

İlave kademe ilerlemesinde aranan 2 yıl görev şartı , 1 yıl olarak düzenlenmeli ve her 2 yılda 1 derece artışı verilmelidir.

, olarak düzenlenmeli ve her 2 yılda 1 derece artışı verilmelidir. Engelli kamu görevlilerinin emekli aylığı ve ikramiyesi 25 yıldan az olmayacak şekilde değerlendirilmelidir.

değerlendirilmelidir. Yıllık izin hakları, mazeret, süt ve doğum izinleri pozitif ayrımcılık kapsamında artırılmalıdır.

Yeşil pasaport ile ilgili özel bir düzenleme yapılmalıdır.



