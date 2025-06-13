Dershanesiz Okul Modeliyle Fabrikada Eğitim Başlıyor

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) ile Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü arasında, mesleki eğitime yönelik önemli bir iş birliği protokolü imzalandı. Bu protokol kapsamında, Kırıkkale'de bulunan MKE Mühimmat Fabrikasında açılacak olan Dershanesiz Okul Modeli ile mesleki eğitim öğrencilerine doğrudan fabrika üretim hattının içinde bir eğitim ortamı sunulacak. Öğrenciler, alan öğretmenlerinin rehberliğinde ve MKE çalışanlarıyla birlikte, usta-çırak ilişkisi içinde uygulamalı eğitim alacaklar.

Protokolün Kapsamı ve Uygulama Detayları

Pilot uygulama, makine ve teknoloji tasarımı alanında gerçekleştirilecek.

Öğrenciler, 4 günlük uygulama eğitimi imkanına sahip olacak.

imkanına sahip olacak. Teorik ve uygulamalı dersler, MKE Mühimmat Fabrikası Müdürlüğü yerleşkesinde verilecek.

Uygulama eğitimi süresince öğrenciler, MKE mavi yaka çalışanlarıyla aynı kişisel koruyucu donanımları kullanacak ve yemek ile servis gibi imkanlardan yararlanacak.

2025-2026 eğitim-öğretim döneminde ilk uygulama başlayacak.

ilk uygulama başlayacak. Eğitim süresince kırtasiye, giyim, ulaşım, yeme-içme gibi tüm temel ihtiyaçlar MKE tarafından karşılanacak ve öğrencilere asgari ücretin %30'u kadar ücret ödenecek.

Öğrencilere Sağlanan İmkanlar ve Belgeler

11. sınıfı tamamlayan öğrenciler, sınavda başarılı olmaları halinde çıraklık belgesi alabilecekler.

alabilecekler. 12. sınıfı tamamlayanlar ise beceri sınavında başarılı olmaları durumunda meslek lisesi diplomasının yanında ustalık belgesi de alabilecekler.

de alabilecekler. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan ve MKE tarafından yapılacak mesleki yeterlilik sınavından geçen öğrenciler, doğrudan MKE bünyesinde istihdam edilecek.

Burs ve Staj İmkanları

İlgili bölümde en iyi üç üniversiteye yerleşen öğrencilere, üniversite eğitimleri boyunca burs verilecek.

Üniversite eğitimi sırasında MKE bünyesinde staj imkanı sağlanacak.

Son sınıfta ise öğrenciler aday mühendislik programına dahil edilecek.

Öğretmenlere Yönelik Programlar

MKE'nin Dershanesiz Okulu'nda görevli öğretmenler, sektörel gelişmeleri yakından takip etmelerini sağlayacak hizmet içi eğitim programlarına tabi tutulacak. Bu sayede hem öğrencilerin hem de öğretmenlerin sektöre uyum sağlaması hedefleniyor.



