Sözleşmeli Öğretmen Alımı Sözlü Sınav Giriş Belgeleri Yayımlandı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, adaylar sözlü sınav giriş belgelerine "meb.gov.tr" adresindeki duyurular bölümünden ulaşılabilecek.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 2024 KPSS kapsamında gerçekleştirilecek 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması için yapılacak sözlü sınavın aday giriş belgeleri erişime açıldı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net