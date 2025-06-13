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EBA'da Yeni Dönem: Öğrenme Kayıpları İçin Acil Müdahale Başladı

MEB'in başlattığı projeyle, depremden etkilenen bölgelerdeki öğrencilerin öğrenme kayıpları tespit edilip EBA'daki interaktif içeriklerle gideriliyor. 35 bin öğretmen bilgilendirildi, yüzlerce eğitim videosu hazırlandı. Sosyal-duygusal öğrenme modülü de yolda!

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Haziran 2025 23:55, Son Güncelleme : 13 Haziran 2025 23:52
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EBA'da Yeni Dönem: Öğrenme Kayıpları İçin Acil Müdahale Başladı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Temel Eğitimde Öğrenme Kayıplarının Giderilmesi ve Öğretimin Güçlendirilmesi Projesi", deprem gibi olumsuz olayların ardından ortaya çıkan öğrenme kayıplarının tespiti ve giderilmesi amacıyla başlatılmıştır. Bu kapsamda, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden sunulan içerikler, öğretmenlere rehberlik etmektedir. Proje, öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarına uygun müdahale programları ve içerikleri geliştirerek öğrenme kayıplarının azaltılmasını hedeflemektedir.

Projenin Temel Amaçları ve Kapsamı

MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından uygulamaya alınan proje kapsamında, özellikle deprem bölgesinde yer alan ve göç alan iller önceliklendirilmiştir. İlkokul ve ortaokul düzeyinde Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler ve hayat bilgisi derslerinde öğrenme kayıplarının tespiti ve giderilmesi için müdahale programları ile eğitim materyalleri geliştirilmiştir.

Müdahale Planları ve Dijital İçerikler

Müdahale planları hazırlanırken Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin eğitim felsefesi ve öğrenme çıktıları esas alınmıştır. Farklılaştırılmış öğretim tekniklerine uygun olarak düzenlenen etkinlikler, kitaplar halinde hazırlanmış ve dijital olarak EBA platformunda erişime açılmıştır. Ayrıca, 59 değerlendirme bataryası ve müdahale planı etkinlikleri içeren kitaplar da öğretmenlerin kullanımına sunulmuştur.

Etkileşimli Dijital İçeriklerin Geliştirilmesi

Öğretmenlerin müdahale planlarını etkin şekilde uygulayabilmeleri için MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü stüdyolarında 59 ders videosu, projenin amaç ve felsefesini anlatan tanıtım videosu ile strateji videosu hazırlanmıştır. Bu içerikler EBA platformu üzerinden öğretmenlere sunulmuştur.

  • 240 etkinlik, etkileşimli tahta ve tabletlerde kullanılabilecek şekilde dijital içeriklere dönüştürülerek EBA'da kullanıma açılacaktır.
  • UNICEF işbirliğiyle 500 öğretmen ve okul idarecisine yüz yüze eğitici eğitimleri düzenlenmiştir.
  • Yüz yüze 1200 öğretmene mahalli eğitimler verilmiş, yaklaşık 35 bin öğretmene ise proje çıktıları hakkında bilgilendirme yapılmıştır.

Yeni Faz: Sosyal-Duygusal Öğrenme Beceri Modülü

Projenin yeni fazında, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında "Sosyal-Duygusal Öğrenme Beceri" modülü de sürece dahil edilecektir. Böylece öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanı sıra sosyal-duygusal becerilerinin de desteklenmesi hedeflenmektedir.


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