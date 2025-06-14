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Öğretmen dışındaki personel için iller arası yer değiştirme duyurusu yayımlandı

2025 Yılı Taşra Teşkilatı Kadrolarında Bazı Ünvanlarda Görev Yapan Personelin İller Arası İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu yayımlandı

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 14 Haziran 2025 09:47, Son Güncelleme : 14 Haziran 2025 10:15
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Öğretmen dışındaki personel için iller arası yer değiştirme duyurusu yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı resmi okul ve kurumlarında görev yapan personelin, 2025 yılı iller arası isteğe bağlı yer değiştirme işlemleri, ilgili yönetmelik hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilecektir. Bu süreçte hizmetli, memur, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni, teknisyen, şef, aşçı, fizyoterapist, avukat gibi çeşitli unvanlarda çalışan personel başvuru yapabilecektir. Başvurular yalnızca MEBBİS üzerinden elektronik ortamda yapılacak olup, farklı yollarla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla bulundukları ilde en az üç yıl kesintisiz görev yapanlar başvuru hakkına sahiptir. Hizmet süresi hesabında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 68'inci maddesi esas alınacaktır. Personel en fazla 20 il/ilçe milli eğitim müdürlüğü tercih edebilecektir. Askerlik hariç aylıksız izinli geçirilen süreler üç yıllık hizmet süresine dahil edilmeyecektir.

A- Başvuruya İlişkin Hususlar

  • Başvurular yalnızca MEBBİS üzerinden elektronik olarak yapılacaktır.
  • En az üç yıl kesintisiz görev şartı aranır.
  • Hizmet süresi hesabında ilgili kanun maddesi dikkate alınır.
  • En fazla 20 tercih yapılabilir.
  • Aylıksız izinler hizmet süresine dahil edilmez.
  • Geçici görevli ve aylıksız izinli olanlar da başvuru yapabilir.
  • Geçici görevlendirmelerde süre asıl kadroda geçmiş sayılır.

B- Dikkat Edilecek Hususlar

  • Soruşturma sonucu başka ile atananlar üç yıl geçmeden eski ile başvuramaz.
  • Yargı kararıyla iade edilenlerin hizmet süreleri birleştirilir.
  • Başvuruların onay ve reddinden ilçe ve il milli eğitim müdürlükleri sorumludur.
  • Elektronik başvuru formunun doğru doldurulmasından personel sorumludur.
  • Başvurular onaylandıktan sonra geçerlilik kazanır.
  • Süresi içinde başvurudan vazgeçilebilir ve iptal işlemi yapılabilir.
  • Hizmet süreleri 31.12.2025 tarihi esas alınarak hesaplanır.
  • Yer değişikliği iptal edilmez; ancak mazeret oluşursa atama iptal edilebilir.
  • Onaylanan başvuru formunun bir örneği personele verilir, diğeri dosyada saklanır.
  • Tereddütler öncelikle il müdürlüklerince giderilir, gerekirse Bakanlığa bildirilir.
  • Açıklamada yer almayan hususlarda ilgili yönetmelik hükümleri uygulanır.

C- Atamaya İlişkin Hususlar

  • Atamalar hizmet süresi üstünlüğüne göre elektronik ortamda yapılır.
  • Eşitlik halinde kadrodaki hizmet süresi fazla olana öncelik verilir; eşitlik bozulmazsa kura çekilir.
  • Atama sonuçları http://personel.meb.gov.tr/ adresinde yayınlanacaktır.
  • Kararnameler sistem üzerinden valiliklere gönderilir ve en geç bir hafta içinde tebliğ edilir.
  • Süresi içinde göreve başlamayanların atamaları iptal edilir.

Ç- İller Arası Yer Değişikliği Yapılacak Unvanlar

GİH:

  • Ambar Memuru, Bilgisayar İşletmeni, Memur, Memur (Ş), Memur (Döner Sermaye), Şef, Şef (Ö), Şoför, Usta Öğretici, Uzman (Ö), Sivil Savunma Uzmanı, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni (Ö), Araştırmacı (Ö), Araştırmacı (6360), Sayman (Döner Sermaye), Ayniyat Saymanı, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Veznedar (Döner Sermaye)

THS:

  • Mimar, Mühendis, Mühendis (Ö), Tekniker, Tekniker (Ö), Tekniker (Ş), Programcı, Teknisyen, Teknisyen (Ö), Teknisyen (Ş)

SHS:

  • Hemşire, Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Veteriner Hekim, Laborant, Veteriner Sağlık Teknisyeni, Fizyoterapist

AH:

  • Avukat

YHS:

  • Aşçı, Bekçi, Kaloriferci, Teknisyen Yardımcısı, Hizmetli, Hizmetli (Ş), Hizmetli (Döner Sermaye)

D- Yer Değiştirme Sürecine İlişkin Takvim

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