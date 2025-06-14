Yurt içinde gözler Merkez Bankasının faiz kararında
Yurt içinde gözler Merkez Bankasının faiz kararında
Diyarbakır'da 12 Milyon Kök Kenevir Ele Geçirdi
Diyarbakır'da 12 Milyon Kök Kenevir Ele Geçirdi
İran'dan İsrail'e Sabah Füze Saldırısı: Can Kaybı Arttı
İran'dan İsrail'e Sabah Füze Saldırısı: Can Kaybı Arttı
Hafta Sonu Hava Durumu: Yağışlı Bölgeler ve Sıcaklıklar
Hafta Sonu Hava Durumu: Yağışlı Bölgeler ve Sıcaklıklar
Enerji Yatırımlarında İzin Süreleri Kısalıyor: Yeni Düzenleme
Enerji Yatırımlarında İzin Süreleri Kısalıyor: Yeni Düzenleme
Konya'da yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı
Konya'da yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı
LGS merkezi sınavı yarın yapılacak
LGS merkezi sınavı yarın yapılacak
TBMM'nin yeni idare amirleri Resmi Gazetede yayımlandı
TBMM'nin yeni idare amirleri Resmi Gazetede yayımlandı
İran-İsrail Gerilimi: Tahran'da Yeniden Patlama Sesleri Duyuldu
İran-İsrail Gerilimi: Tahran'da Yeniden Patlama Sesleri Duyuldu
Sözleşmeli Öğretmen Alımı Sözlü Sınav Giriş Belgeleri Yayımlandı
Sözleşmeli Öğretmen Alımı Sözlü Sınav Giriş Belgeleri Yayımlandı
Dershanesiz Okul Modeliyle Fabrikada Eğitim Başlıyor
Dershanesiz Okul Modeliyle Fabrikada Eğitim Başlıyor
Ali Yalçın'dan 'Vergi' Açıklaması: Engelli Memurlara Muafiyet Sağlanmalı
Ali Yalçın'dan 'Vergi' Açıklaması: Engelli Memurlara Muafiyet Sağlanmalı
Benzin ve motorine yeni zamlar yolda
Benzin ve motorine yeni zamlar yolda
62, 59 ve 47 Yıllık Davalar Sonuçlandı: Sıfır Kadastro Dosyası Hedefine Bir Adım Daha
62, 59 ve 47 Yıllık Davalar Sonuçlandı: Sıfır Kadastro Dosyası Hedefine Bir Adım Daha
AK Partili Güler yanıtladı: Emekliye ek zam yapılacak mı?
AK Partili Güler yanıtladı: Emekliye ek zam yapılacak mı?
TÜRK-İŞ Başkanı Atalay: Zam Teklifi Büyük Hayal Kırıklığı
TÜRK-İŞ Başkanı Atalay: Zam Teklifi Büyük Hayal Kırıklığı
Ankara'da Olağanüstü Toplantı: İsrail'in İran Saldırıları Masada
Ankara'da Olağanüstü Toplantı: İsrail'in İran Saldırıları Masada
Bakan Memişoğlu Açıkladı: 18 Bin Atama İçin Tarih Belli Oldu
Bakan Memişoğlu Açıkladı: 18 Bin Atama İçin Tarih Belli Oldu
YÖK Açıkladı: Üniversitelere Birçok Alanda Yeni Programlar Geliyor
YÖK Açıkladı: Üniversitelere Birçok Alanda Yeni Programlar Geliyor
Teklif Meclis'e Sunuldu: Madencilik ve Enerji Kanunlarında Değişiklikler Yolda!
Teklif Meclis'e Sunuldu: Madencilik ve Enerji Kanunlarında Değişiklikler Yolda!
Hükümetin Kamu İşçisine Zam Teklifi Belli Oldu
Hükümetin Kamu İşçisine Zam Teklifi Belli Oldu
İsrail-İran Gerilimi: 4 Ülkeye Uçuşlar Durduruldu
İsrail-İran Gerilimi: 4 Ülkeye Uçuşlar Durduruldu
TCMB Faiz Kararı Beklentisi: Ekonomistler Ne Diyor?
TCMB Faiz Kararı Beklentisi: Ekonomistler Ne Diyor?
Marmaray'da babayı darbeden şüpheliye istenen ceza
Marmaray'da babayı darbeden şüpheliye istenen ceza
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in Saldırıları Durdurulmalı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in Saldırıları Durdurulmalı
LGS Sınavı Öncesi Kahvaltıda Nelere Dikkat Edilmeli?
LGS Sınavı Öncesi Kahvaltıda Nelere Dikkat Edilmeli?
KPSS 2025/4 Sözleşmeli Personel Göreve Başlama Rehberi
KPSS 2025/4 Sözleşmeli Personel Göreve Başlama Rehberi
273 Bin Suriyeli Ülkesine Döndü
273 Bin Suriyeli Ülkesine Döndü
Altun: İsrail'in Saldırısı Bölge Barışını Tehdit Ediyor
Altun: İsrail'in Saldırısı Bölge Barışını Tehdit Ediyor
İnşaat Maliyetlerindeki Artış Son 54 Ayın En Düşüğünde
İnşaat Maliyetlerindeki Artış Son 54 Ayın En Düşüğünde
Ana sayfaHaberler Eğitim

LGS merkezi sınavı yarın yapılacak

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, yarın düzenlenecek.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 14 Haziran 2025 07:20, Son Güncelleme : 14 Haziran 2025 07:22
Yazdır
LGS merkezi sınavı yarın yapılacak

Merkezi sınava 1 milyon 10 bin 916 öğrenci başvuru yaptı. Sınav, 973 yurt içi sınav merkezinde 3 bin 938 okulda 62 bin 693 salonda, yurt dışında ise 13 sınav merkezinde 13 okulda 37 salonda yapılacak.

LGS merkezi sınavına, isteyen öğrenciler girecek. Sınava girmeyen öğrenciler de yerel yerleştirme ile liselere yerleştirilecek.

Sınavda, 8'inci sınıf öğretim programlarındaki kazanımlar esas alınacak ve öğrencilerin okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma, eleştirel düşünme ve bilimsel süreç gibi becerilerinin ölçüleceği sorulara yer verilecek.

İki oturum halinde yapılacak

Türkiye saati ile saat 09.30'da başlayacak birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak, 75 dakika süre verilecek.

İkinci oturum ise saat 11.30'da başlayacak. Bu oturumda öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve 80 dakika süre verilecek.

Oturumlar arasındaki 45 dakikalık sürede öğrenciler okul bahçelerine çıkabilecek, ihtiyaçlarını giderebilecek.

Sözel ve sayısal alanlardaki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak.

"Kimlik belgesi bulundurmak zorunlu"

Öğrenciler sınava gelirken yanlarında fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgesiyle geçerli bir kimlik belgesi bulundurmak zorunda olacak. Ayrıca öğrencilerin yanlarında en az iki koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, birer kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulundurması gerekecek.

Daha önceki senelerde olduğu gibi bu yıl da öğrenciler, sınav kitapçıklarını bir gün sonra sınava girdikleri okullardan alabilecek.

Sonuçlar 11 Temmuz'da açıklanacak

Merkezi sınav sonuçları, 11 Temmuz 2025'te "https://www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek.

Tercih işlemleri, 14-24 Temmuz arasında yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 4 Ağustos'ta ilan edilecek.

Yerleştirmeye esas 1 ve 2'nci nakil tercih başvuruları ve sonuçları, 4-14 Ağustos arasında gerçekleştirilecek.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber