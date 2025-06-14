Yurt içinde gözler Merkez Bankasının faiz kararında
Yurt içinde gözler Merkez Bankasının faiz kararında
Diyarbakır'da 12 Milyon Kök Kenevir Ele Geçirdi
Diyarbakır'da 12 Milyon Kök Kenevir Ele Geçirdi
İran'dan İsrail'e Sabah Füze Saldırısı: Can Kaybı Arttı
İran'dan İsrail'e Sabah Füze Saldırısı: Can Kaybı Arttı
Hafta Sonu Hava Durumu: Yağışlı Bölgeler ve Sıcaklıklar
Hafta Sonu Hava Durumu: Yağışlı Bölgeler ve Sıcaklıklar
Enerji Yatırımlarında İzin Süreleri Kısalıyor: Yeni Düzenleme
Enerji Yatırımlarında İzin Süreleri Kısalıyor: Yeni Düzenleme
Konya'da yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı
Konya'da yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı
LGS merkezi sınavı yarın yapılacak
LGS merkezi sınavı yarın yapılacak
TBMM'nin yeni idare amirleri Resmi Gazetede yayımlandı
TBMM'nin yeni idare amirleri Resmi Gazetede yayımlandı
İran-İsrail Gerilimi: Tahran'da Yeniden Patlama Sesleri Duyuldu
İran-İsrail Gerilimi: Tahran'da Yeniden Patlama Sesleri Duyuldu
Sözleşmeli Öğretmen Alımı Sözlü Sınav Giriş Belgeleri Yayımlandı
Sözleşmeli Öğretmen Alımı Sözlü Sınav Giriş Belgeleri Yayımlandı
Dershanesiz Okul Modeliyle Fabrikada Eğitim Başlıyor
Dershanesiz Okul Modeliyle Fabrikada Eğitim Başlıyor
Ali Yalçın'dan 'Vergi' Açıklaması: Engelli Memurlara Muafiyet Sağlanmalı
Ali Yalçın'dan 'Vergi' Açıklaması: Engelli Memurlara Muafiyet Sağlanmalı
Benzin ve motorine yeni zamlar yolda
Benzin ve motorine yeni zamlar yolda
62, 59 ve 47 Yıllık Davalar Sonuçlandı: Sıfır Kadastro Dosyası Hedefine Bir Adım Daha
62, 59 ve 47 Yıllık Davalar Sonuçlandı: Sıfır Kadastro Dosyası Hedefine Bir Adım Daha
AK Partili Güler yanıtladı: Emekliye ek zam yapılacak mı?
AK Partili Güler yanıtladı: Emekliye ek zam yapılacak mı?
TÜRK-İŞ Başkanı Atalay: Zam Teklifi Büyük Hayal Kırıklığı
TÜRK-İŞ Başkanı Atalay: Zam Teklifi Büyük Hayal Kırıklığı
Ankara'da Olağanüstü Toplantı: İsrail'in İran Saldırıları Masada
Ankara'da Olağanüstü Toplantı: İsrail'in İran Saldırıları Masada
Bakan Memişoğlu Açıkladı: 18 Bin Atama İçin Tarih Belli Oldu
Bakan Memişoğlu Açıkladı: 18 Bin Atama İçin Tarih Belli Oldu
YÖK Açıkladı: Üniversitelere Birçok Alanda Yeni Programlar Geliyor
YÖK Açıkladı: Üniversitelere Birçok Alanda Yeni Programlar Geliyor
Teklif Meclis'e Sunuldu: Madencilik ve Enerji Kanunlarında Değişiklikler Yolda!
Teklif Meclis'e Sunuldu: Madencilik ve Enerji Kanunlarında Değişiklikler Yolda!
Hükümetin Kamu İşçisine Zam Teklifi Belli Oldu
Hükümetin Kamu İşçisine Zam Teklifi Belli Oldu
İsrail-İran Gerilimi: 4 Ülkeye Uçuşlar Durduruldu
İsrail-İran Gerilimi: 4 Ülkeye Uçuşlar Durduruldu
TCMB Faiz Kararı Beklentisi: Ekonomistler Ne Diyor?
TCMB Faiz Kararı Beklentisi: Ekonomistler Ne Diyor?
Marmaray'da babayı darbeden şüpheliye istenen ceza
Marmaray'da babayı darbeden şüpheliye istenen ceza
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in Saldırıları Durdurulmalı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in Saldırıları Durdurulmalı
LGS Sınavı Öncesi Kahvaltıda Nelere Dikkat Edilmeli?
LGS Sınavı Öncesi Kahvaltıda Nelere Dikkat Edilmeli?
KPSS 2025/4 Sözleşmeli Personel Göreve Başlama Rehberi
KPSS 2025/4 Sözleşmeli Personel Göreve Başlama Rehberi
273 Bin Suriyeli Ülkesine Döndü
273 Bin Suriyeli Ülkesine Döndü
Altun: İsrail'in Saldırısı Bölge Barışını Tehdit Ediyor
Altun: İsrail'in Saldırısı Bölge Barışını Tehdit Ediyor
İnşaat Maliyetlerindeki Artış Son 54 Ayın En Düşüğünde
İnşaat Maliyetlerindeki Artış Son 54 Ayın En Düşüğünde
Ana sayfaHaberler Siyasi

Enerji Yatırımlarında İzin Süreleri Kısalıyor: Yeni Düzenleme

AK Parti'nin sunduğu süper izin teklifiyle enerji yatırımlarında izin süreçleri kısalıyor, zeytinliklerde sınırlı madencilik mümkün olacak.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 14 Haziran 2025 07:32, Son Güncelleme : 14 Haziran 2025 07:33
Yazdır
Enerji Yatırımlarında İzin Süreleri Kısalıyor: Yeni Düzenleme

AK Parti'nin 'Süper izin' düzenlemesiyle ilgili kanun teklifi, enerji yatırımlarında 48 ay olan izin süreçlerinin yarıya düşmesini öngörüyor. Bu düzenleme ile zeytinliklerde sınırlı madencilik faaliyeti yapılabilecek, atıl durumdaki sahaların ruhsatları yenilenmeyecek ve stratejik madenler için acele kamulaştırma yapılabilecek. Türkiye'de enerji yatırımlarını hızlandırmak ve bürokratik süreçleri azaltmak amacıyla hazırlanan bu teklif, özellikle yenilenebilir enerji yatırımlarında izin süreçlerinin kısaltılmasını hedefliyor.

İzin Sürelerinde Kısalma ve Merkezi Sistem

Teklife göre, halen farklı bakanlıklar arasında dağılan onay süreçleri artık EPDK ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bünyesinde birleştirilecek. Böylece enerji yatırımlarında 48 ay olan izin süreçleri ortalama olarak 24 ayın altına inecek. Rüzgar veya güneş enerjisine dayalı enerji üretim tesislerinin kurulum safhasındaki orman izniyle ilgili süreç 60 gün içinde tamamlanacak ve tek bir merkezi izin mekanizması uygulanacak.

Madenlere Özel Düzenlemeler

  • Stratejik ve kritik madenler için acele kamulaştırma yapılabilecek.
  • Maden stoku yükümlülüğü belirleme yetkisi Cumhurbaşkanı'nda olacak.
  • EPDK'ya 2030 yılına kadar acele kamulaştırma yetkisi verilecek.
  • Cumhurbaşkanı bu süreyi bir defaya mahsus olmak üzere beş yıl uzatabilecek.

Sahanın Rehabilitasyonu ve Devlet Hakkı

Madencilik faaliyetlerinde çevresel yükümlülükler netleştiriliyor ve rehabilitasyon bedeli sadece sahanın doğaya kazandırılması için kullanılacak. İşletme ruhsat bedellerinin %70'i genel bütçeye aktarılacak. Ruhsat sahiplerinin işletme ruhsat bedeli kadar rehabilitasyon bedeli ödemesi zorunlu hale gelirken, ruhsat bedelinde %30 oranında indirim yapılacak. Devlet hakkı miktarı ise ruhsat bedelinin %50 fazlası kadar artırılacak.

Gösterme Yatırımlara Son ve Ruhsatlandırma

  • Ruhsat süresi uzatma talepleri için asgari üretim şartı getirilecek.
  • Üretim yapılmayan veya atıl durumda bırakılan sahaların ruhsatları yenilenmeyecek.
  • Arama ruhsatı başvurularında proje bedelinin %5'i oranında yatırım teminatı alınacak.
  • Arama döneminde yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde teminatın iradı ve ruhsat iptali gibi yaptırımlar uygulanacak.
  • Üç boyutlu rezerv tespiti yapılmayan sahalarda işletme ruhsatı verilmeyecek.

Zeytinliklerde Elektrik Üretimi ve YEKA Projeleri

Zeytinlik alanlarda ülkenin elektrik ihtiyacına yönelik sınırlı maden faaliyetlerine izin verilecek. Bu faaliyetlerde zeytin ağaçlarının taşınması veya eşdeğer zeytinlik kurulması şartı aranacak. Ayrıca, bu alanlarda alınacak rehabilitasyon bedeli iki kat olarak tahsil edilecek. Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) projelerinde mera tahsis amaç değişikliği için artık ÇED raporu şartı aranmayacak. Böylece tahsis işlemleri yarışmadan önce yürütülebilecek ve yatırımcıya hazır alan sunulabilecek.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber