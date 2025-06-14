Enerji Yatırımlarında İzin Süreleri Kısalıyor: Yeni Düzenleme

AK Parti'nin 'Süper izin' düzenlemesiyle ilgili kanun teklifi, enerji yatırımlarında 48 ay olan izin süreçlerinin yarıya düşmesini öngörüyor. Bu düzenleme ile zeytinliklerde sınırlı madencilik faaliyeti yapılabilecek, atıl durumdaki sahaların ruhsatları yenilenmeyecek ve stratejik madenler için acele kamulaştırma yapılabilecek. Türkiye'de enerji yatırımlarını hızlandırmak ve bürokratik süreçleri azaltmak amacıyla hazırlanan bu teklif, özellikle yenilenebilir enerji yatırımlarında izin süreçlerinin kısaltılmasını hedefliyor.

İzin Sürelerinde Kısalma ve Merkezi Sistem

Teklife göre, halen farklı bakanlıklar arasında dağılan onay süreçleri artık EPDK ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bünyesinde birleştirilecek. Böylece enerji yatırımlarında 48 ay olan izin süreçleri ortalama olarak 24 ayın altına inecek. Rüzgar veya güneş enerjisine dayalı enerji üretim tesislerinin kurulum safhasındaki orman izniyle ilgili süreç 60 gün içinde tamamlanacak ve tek bir merkezi izin mekanizması uygulanacak.

Madenlere Özel Düzenlemeler

Stratejik ve kritik madenler için acele kamulaştırma yapılabilecek.

Maden stoku yükümlülüğü belirleme yetkisi Cumhurbaşkanı 'nda olacak.

'nda olacak. EPDK 'ya 2030 yılına kadar acele kamulaştırma yetkisi verilecek.

'ya 2030 yılına kadar acele kamulaştırma yetkisi verilecek. Cumhurbaşkanı bu süreyi bir defaya mahsus olmak üzere beş yıl uzatabilecek.

Sahanın Rehabilitasyonu ve Devlet Hakkı

Madencilik faaliyetlerinde çevresel yükümlülükler netleştiriliyor ve rehabilitasyon bedeli sadece sahanın doğaya kazandırılması için kullanılacak. İşletme ruhsat bedellerinin %70'i genel bütçeye aktarılacak. Ruhsat sahiplerinin işletme ruhsat bedeli kadar rehabilitasyon bedeli ödemesi zorunlu hale gelirken, ruhsat bedelinde %30 oranında indirim yapılacak. Devlet hakkı miktarı ise ruhsat bedelinin %50 fazlası kadar artırılacak.

Gösterme Yatırımlara Son ve Ruhsatlandırma

Ruhsat süresi uzatma talepleri için asgari üretim şartı getirilecek.

Üretim yapılmayan veya atıl durumda bırakılan sahaların ruhsatları yenilenmeyecek.

Arama ruhsatı başvurularında proje bedelinin %5'i oranında yatırım teminatı alınacak.

alınacak. Arama döneminde yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde teminatın iradı ve ruhsat iptali gibi yaptırımlar uygulanacak.

Üç boyutlu rezerv tespiti yapılmayan sahalarda işletme ruhsatı verilmeyecek.

Zeytinliklerde Elektrik Üretimi ve YEKA Projeleri

Zeytinlik alanlarda ülkenin elektrik ihtiyacına yönelik sınırlı maden faaliyetlerine izin verilecek. Bu faaliyetlerde zeytin ağaçlarının taşınması veya eşdeğer zeytinlik kurulması şartı aranacak. Ayrıca, bu alanlarda alınacak rehabilitasyon bedeli iki kat olarak tahsil edilecek. Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) projelerinde mera tahsis amaç değişikliği için artık ÇED raporu şartı aranmayacak. Böylece tahsis işlemleri yarışmadan önce yürütülebilecek ve yatırımcıya hazır alan sunulabilecek.



