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'İki yeğenimi öldürdüm' ihbarı ekipleri harekete geçirdi

Adıyaman'da Emniyet Müdürlüğü'ne gelen "İki yeğenimi öldürdüm, gidip cesetlerini evden alın" ihbarı ekipleri harekete geçirdi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 14 Haziran 2025 07:44, Son Güncelleme : 14 Haziran 2025 07:45
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'İki yeğenimi öldürdüm' ihbarı ekipleri harekete geçirdi

Trabzon'dan Adıyaman'ın Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne yapılan telefon aramasında, "İki yeğenimi öldürdüm, gidip cesetlerini evden alın" şeklindeki ihbar üzerine belirtilen adrese çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

PANİĞE KAPILAN AKRABA ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Olay yeri ekipler tarafından güvenlik çemberine alındı. Yapılan incelemelerde ihbarın asılsız olduğu, evde karı koca arasında yaşanan bir tartışma sırasında eşlerden birinin Trabzon'daki akrabalarını arayarak "Ben bunları öldüreceğim" dediği, akrabaların da bu sözler üzerine paniğe kapılarak polise ihbarda bulunduğu öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekiplerinin yaptığı araştırmada herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmazken, olayın aile içi tartışmadan kaynaklandığı tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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