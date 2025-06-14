İzmir açıklarında 47 düzensiz göçmen kurtarıldı
İzmir açıklarında sürüklenen lastik bottaki 1'i çocuk 47 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Haziran 2025 08:04, Son Güncelleme : 14 Haziran 2025 08:06
İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu görevlendirildi.
47 GÖÇMEN KURTARILDI
Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre ekipler lastik bottaki 1'i çocuk 47 düzensiz göçmeni kurtardı.
Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.