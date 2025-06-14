Edirne'de Otomobilde 9,9 Kilo Altın Ele Geçirildi

Edirne'de polis ekipleri, bir otomobilde yapılan aramada 9 kilo 900 gram ağırlığında, 7 külçe altın ele geçirdi. Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubeleri ekipleri, risk analizi çalışmaları kapsamında kent girişinde şüphelendikleri bir otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada, otomobilin çeşitli yerlerine gizlenmiş 24 ayar 7 külçe altın bulundu. Moldova vatandaşı Konstantin D. (29) idaresindeki araçta gerçekleştirilen arama sonucunda, sürücü gözaltına alındı.

Olayın Detayları

Olay yeri: Edirne kent girişi

Edirne kent girişi Ele geçirilen altın miktarı: 9 kilo 900 gram

9 kilo 900 gram Külçe sayısı: 7 adet

7 adet Altınların ayarı: 24 ayar

24 ayar Sürücü: Moldova vatandaşı Konstantin D. (29)

Polis Ekiplerinin Çalışması

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, risk analizi çalışmaları kapsamında şüpheli gördükleri otomobili durdurarak detaylı arama yaptı. Arama sırasında otomobilin farklı bölümlerine gizlenmiş külçe altınlar tespit edildi ve el konuldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



