Adana'da Sosyal Medya Dolandırıcılığı: 4 Kişi Tutuklandı

Adana'da sosyal medya ve ilan sitelerine koyulan ürünleri alacaklarını söyleyerek evlerine çağırdıkları satıcıları farklı yöntemlerle dolandırdıkları iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı. Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bu kişilerin 13 satıcıyı dolandırdığı iddiası üzerine çalışma başlattı. Zanlıların, "tantanacılık" olarak bilinen yöntemin yanı sıra, siparişi veren kadınların satıcılar tarafından istismar edildiğini öne sürerek müştekileri tehdit ettiği veya ürünü alıp parasını banka hesabına atacaklarını söyleyerek dolandırıcılık yaptığı belirtildi. Operasyona özel harekat ekipleri de destek verdi.

Operasyonun Detayları

Çağla D, Emirhan D, Cezmik D, Soner D, Hazel O, Hazal Y. ve Nizar O. evlerinde gözaltına alındı.

evlerinde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Emirhan D, Çağla D, Cezmik D. ve Hazel O. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dolandırıcılık Yöntemleri

"Tantanacılık" yöntemiyle satıcıları kandırmak

Siparişi veren kadınların satıcılar tarafından istismar edildiğini öne sürerek tehditte bulunmak

Ürünü alıp parasını banka hesabına atacaklarını söyleyerek dolandırmak



