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Adana'da Sosyal Medya Dolandırıcılığı: 4 Kişi Tutuklandı

Adana'da sosyal medya ve ilan siteleri üzerinden satıcıları dolandıran 4 kişi tutuklandı. Operasyon detayları haberimizde.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Haziran 2025 10:25, Son Güncelleme : 14 Haziran 2025 10:23
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Adana'da Sosyal Medya Dolandırıcılığı: 4 Kişi Tutuklandı

Adana'da sosyal medya ve ilan sitelerine koyulan ürünleri alacaklarını söyleyerek evlerine çağırdıkları satıcıları farklı yöntemlerle dolandırdıkları iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı. Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bu kişilerin 13 satıcıyı dolandırdığı iddiası üzerine çalışma başlattı. Zanlıların, "tantanacılık" olarak bilinen yöntemin yanı sıra, siparişi veren kadınların satıcılar tarafından istismar edildiğini öne sürerek müştekileri tehdit ettiği veya ürünü alıp parasını banka hesabına atacaklarını söyleyerek dolandırıcılık yaptığı belirtildi. Operasyona özel harekat ekipleri de destek verdi.

Operasyonun Detayları

  • Çağla D, Emirhan D, Cezmik D, Soner D, Hazel O, Hazal Y. ve Nizar O. evlerinde gözaltına alındı.
  • Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Emirhan D, Çağla D, Cezmik D. ve Hazel O. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
  • Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dolandırıcılık Yöntemleri

  • "Tantanacılık" yöntemiyle satıcıları kandırmak
  • Siparişi veren kadınların satıcılar tarafından istismar edildiğini öne sürerek tehditte bulunmak
  • Ürünü alıp parasını banka hesabına atacaklarını söyleyerek dolandırmak


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