Kütüphane sayısında Cumhuriyet tarihi rekoru: 38,7 milyon kullanıcıya ulaşıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, halk kütüphanelerini geleneksel yapısından çıkararak bilgi, öğrenme, üretim ve sosyal etkileşim merkezleri haline getiriyor. 2018 yılında 1162 olan kütüphane sayısı, 2025 itibarıyla 1301'e ulaştı. Aynı dönemde toplam kullanım alanı 750 bin metrekareye, kullanıcı sayısı ise 38,7 milyona çıktı.

Kütüphanelerde Dönüşüm ve Yenilikçi Hizmetler

Kütüphaneler artık sadece kitapla buluşulan değil, yaratıcı fikirlerin geliştirildiği, sanatsal ve eğitsel faaliyetlerin düzenlendiği üretim merkezleri haline geldi. 2024'te 29 binden fazla etkinlik düzenlenirken, bu etkinliklere 1,5 milyonu aşkın kişi katıldı.

Gezici kütüphanelerle kırsal bölgelere ulaşım sağlandı.

Bebek ve çocuklara özel tematik kütüphaneler açıldı.

Alışveriş merkezleri ve havalimanlarında kütüphaneler kuruldu.

Her yaştan ve profilden kullanıcıya erişim sağlandı.

Dijital Dönüşüm ve Yeni Projeler

Milli Dijital Kütüphane Projesi ve yapay zeka destekli hizmetler ile milyonlarca belgeye erişim kolaylaştırılarak dijital dönüşüm alanında da önemli çalışmalar yapıldı. Kütüphaneler, sanattan girişimciliğe, teknolojiden kültürel üretime kadar çok yönlü katkılar sunan merkezler haline geldi.

Bakan Mehmet Nuri Ersoy'un Açıklamaları

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kitapla büyüyen nesiller için durmadan çalıştıklarını belirtti. Göreve geldikleri günden bu yana, kütüphaneleri sadece kitapların değil, bilginin, öğrenmenin, buluşmanın ve gelişmenin merkezleri haline getirmek için yoğun bir çaba sarf ettiklerini aktaran Ersoy, şu ifadeleri kullandı:

"2018 yılında ülke genelinde 1162 olan kütüphane sayımızı 2025 itibarıyla 1301'e yükselttik. Ancak yalnızca sayıyı artırmakla kalmadık, çok daha önemlisi, kütüphanelerimizin kullanım alanlarını da büyük ölçüde genişlettik. Bugün, tam 750 bin metrekarelik bir alanda kullanıcılarımıza hizmet sunuyoruz. 28 milyon olan yıllık kullanıcı sayımız ise bugün 38,7 milyonu aştı. Türkiye Yüzyılı vizyonuyla, 7 gün 24 saat açık kütüphanelerimiz, yenilikçi hizmet anlayışımız ve dijital dönüşüm yatırımlarımızla her yaştan vatandaşımızı bilgiyle buluşturmaya devam edeceğiz."