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Fahrettin Altun'dan Kıbrıs Mesajı: Milli Dava ve Kardeşlik

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kıbrıs Türklerinin haklı davasına Türkiye'nin kararlılıkla destek verdiğini belirtti. İki devletli çözüm vizyonu öne çıktı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Haziran 2025 12:18, Son Güncelleme : 14 Haziran 2025 12:19
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Fahrettin Altun'dan Kıbrıs Mesajı: Milli Dava ve Kardeşlik

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kıbrıs meselesinin Türkiye için yalnızca bir dış politika konusu olmadığını, aynı zamanda milli bir dava ve kardeşlik meselesi olduğunu belirtti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da düzenlenen "Kıbrıs'ta Çözümün Anahtarı: Eşit Egemen İki Devlet" panelinde, Altun video mesajla katılımcılara hitap etti. Türkiye için Kıbrıs meselesinin, salt bir dış politika konusu değil; milli bir dava ve gönüllerde yer edinen bir kardeşlik meselesi olduğunu vurguladı.

Altun, Kıbrıs Türklerinin, Rum kesiminin ENOSİS hayali ve etnik temizlik planı çerçevesinde baskı, dışlama ve şiddet politikalarına maruz kaldığını ve büyük acılar yaşadığını hatırlattı. Tüm siyasi ve diplomatik yollar tükendikten sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin, uluslararası hukuktan doğan garantörlük hakkını kullanarak 20 Temmuz 1974 tarihinde Kıbrıs Barış Harekatı'nı gerçekleştirdiğini anımsatan Altun, bu harekatın Kıbrıs Türk halkı için bir dönüm noktası olduğuna dikkat çekti.

Kıbrıs'ta Çözüm Arayışları ve İki Devletli Vizyon

Kıbrıs Barış Harekatı'ndan bu yana geçen yıllarda Kıbrıs Türk halkının, federasyon temelindeki tüm çözüm çabalarına samimiyetle yaklaştığını, barıştan yana tutumunu koruduğunu belirten Altun, Rum tarafının ise uzlaşmaz tavrıyla Kıbrıs Türklerinin iradesini ve iyi niyetini karşılıksız bıraktığını ifade etti.

  • 2004 yılında Annan Planı'na Türk tarafının yüzde 65 oy oranıyla "evet" demesine rağmen, Rum tarafının yüzde 76 ile "hayır" diyerek barışı bir kez daha sabote ettiği belirtildi.
  • Avrupa Birliği'nin, Rumları tek taraflı olarak Birliğe kabul ederek barışın sabote edilmesini adeta ödüllendirdiği kaydedildi.

Kıbrıs için artık yeni bir çözümün konuşulması gerektiğini vurgulayan Altun, Türkiye'nin, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesi gerektiğini açıkça ortaya koyarak iki devletli çözüm vizyonunu kararlılıkla savunduğunu bildirdi.

Uluslararası Tanınma Çağrısı ve KKTC Cumhuriyet Yerleşkesi

Bu doğrultuda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu'nda uluslararası topluma yaptığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıma çağrısı önemli bir adım olarak öne çıktı. Erdoğan'ın 3 Mayıs 2025 tarihinde KKTC'ye gerçekleştirdiği ziyarette, KKTC'nin tanınması için gayretlerin artırılarak sürdürüleceği ve KKTC'nin asla yalnız bırakılmayacağı vurgulandı.

KKTC Cumhuriyet Yerleşkesi, Kıbrıs Türklerinin Ada'daki meşru ve kalıcı varlığının sembolü olarak açıldı. Türkiye'nin milli teknoloji hamlesinin önemli bir yansıması olan TEKNOFEST'in KKTC'de düzenlenmesi, Türkiye'nin KKTC'ye verdiği desteğin başka bir göstergesi oldu.

Kıbrıs Türk Halkının Geleceği ve Türkiye'nin Desteği

20-21 Mayıs 2025'te Budapeşte'de düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi'nde ise KKTC'nin Türk dünyasının ayrılmaz parçası olduğunun vurgulanması ayrıca kıymetli bulundu. Altun, Kıbrıs Türk halkının bu coğrafyada köklü bir geçmişe, sarsılmaz bir iradeye ve onurlu bir geleceğe sahip olduğunu belirtti. Türkiye Cumhuriyeti'nin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bu haklı davasını kendi davası bildiğini ve gereken her türlü desteği sunmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.


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