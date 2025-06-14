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İsrail, Tebriz'e saldırdı

Ortadoğu'da tansiyon yükseliyor. İsrail'in Tahran ve Tebriz'e yönelik hava saldırılarına İran balistik füzelerle karşılık verdi. Detaylar için tıklayın.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 14 Haziran 2025 12:19, Son Güncelleme : 14 Haziran 2025 12:21
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İsrail, Tebriz'e saldırdı

Ortadoğu'da gerilim tehlikeli bir eşiği geçti. İsrail'in 13 Haziran gece yarısı, İran'ın başkenti Tahran da dahil olmak üzere birçok kente düzenlediği hava saldırılarına İran misillemede bulundu. Dün akşam saatlerinde Tel Aviv'e yönelik başlatılan balistik füze saldırısında Savunma Bakanlığı dahil çeşitli yapılar hedef alındı.

"TAHRAN'A GİDEN YOL AÇILDI"

İki ülke arasındaki karşılıklı saldırılar sürerken, İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ile Hava Kuvvetleri Komutanı Tomer Bar, İran'a ait karadan karaya ve karadan havaya füze sistemlerinin vurulmasının ardından "Tahran'a giden yolun açıldığını" iddia etti.

İsrail'den Tebriz'e Saldırı

Bu açıklamalardan kısa süre sonra, İsrail'in İran'ın kuzeybatısındaki Tebriz kentine yeni hava saldırıları düzenlediği bildirildi. Yerli ve yabancı haber kaynaklarından gelen son dakika gelişmelerine göre, İsrail Hava Kuvvetleri'nin (IAF) Tebriz'deki askeri hedefleri vurduğu belirtildi.

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