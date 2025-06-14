Sıcak Havada Plajlarda Yoğunluk Oluştu
Sıcak Havada Plajlarda Yoğunluk Oluştu
Sınav Kaygısı Nasıl Yönetilir? Sağlık Bakanlığı'ndan Tavsiyeler
Sınav Kaygısı Nasıl Yönetilir? Sağlık Bakanlığı'ndan Tavsiyeler
Ferdi Zeyrek soruşturmasında 3 tutuklama
Ferdi Zeyrek soruşturmasında 3 tutuklama
AYM'den yurda izinsiz para girişi cezasına iptal
AYM'den yurda izinsiz para girişi cezasına iptal
Kütüphane sayısında Cumhuriyet tarihi rekoru: 38,7 milyon kullanıcıya ulaşıldı
Kütüphane sayısında Cumhuriyet tarihi rekoru: 38,7 milyon kullanıcıya ulaşıldı
Ankara Samsun Arasını 2,5 Saate Düşürecek Projenin Temeli atıldı
Ankara Samsun Arasını 2,5 Saate Düşürecek Projenin Temeli atıldı
İsrail, Tebriz'e saldırdı
İsrail, Tebriz'e saldırdı
Doğrudan satışlarda cayma süresi 30 gün olacak
Doğrudan satışlarda cayma süresi 30 gün olacak
Mayısta yağışlar geçen yıla göre yüzde 31 azaldı
Mayısta yağışlar geçen yıla göre yüzde 31 azaldı
Sopayla dövmüştü! Kasklı şüpheli serbest bırakıldı
Sopayla dövmüştü! Kasklı şüpheli serbest bırakıldı
Yurt içinde gözler Merkez Bankasının faiz kararında
Yurt içinde gözler Merkez Bankasının faiz kararında
Diyarbakır'da 12 Milyon Kök Kenevir Ele Geçirdi
Diyarbakır'da 12 Milyon Kök Kenevir Ele Geçirdi
İran'dan İsrail'e Sabah Füze Saldırısı: Can Kaybı Arttı
İran'dan İsrail'e Sabah Füze Saldırısı: Can Kaybı Arttı
Hafta Sonu Hava Durumu: Yağışlı Bölgeler ve Sıcaklıklar
Hafta Sonu Hava Durumu: Yağışlı Bölgeler ve Sıcaklıklar
Enerji Yatırımlarında İzin Süreleri Kısalıyor: Yeni Düzenleme
Enerji Yatırımlarında İzin Süreleri Kısalıyor: Yeni Düzenleme
Konya'da yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı
Konya'da yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı
LGS merkezi sınavı yarın yapılacak
LGS merkezi sınavı yarın yapılacak
TBMM'nin yeni idare amirleri Resmi Gazetede yayımlandı
TBMM'nin yeni idare amirleri Resmi Gazetede yayımlandı
İran-İsrail Gerilimi: Tahran'da Yeniden Patlama Sesleri Duyuldu
İran-İsrail Gerilimi: Tahran'da Yeniden Patlama Sesleri Duyuldu
Sözleşmeli Öğretmen Alımı Sözlü Sınav Giriş Belgeleri Yayımlandı
Sözleşmeli Öğretmen Alımı Sözlü Sınav Giriş Belgeleri Yayımlandı
Dershanesiz Okul Modeliyle Fabrikada Eğitim Başlıyor
Dershanesiz Okul Modeliyle Fabrikada Eğitim Başlıyor
Ali Yalçın'dan 'Vergi' Açıklaması: Engelli Memurlara Muafiyet Sağlanmalı
Ali Yalçın'dan 'Vergi' Açıklaması: Engelli Memurlara Muafiyet Sağlanmalı
Benzin ve motorine yeni zamlar yolda
Benzin ve motorine yeni zamlar yolda
62, 59 ve 47 Yıllık Davalar Sonuçlandı: Sıfır Kadastro Dosyası Hedefine Bir Adım Daha
62, 59 ve 47 Yıllık Davalar Sonuçlandı: Sıfır Kadastro Dosyası Hedefine Bir Adım Daha
AK Partili Güler yanıtladı: Emekliye ek zam yapılacak mı?
AK Partili Güler yanıtladı: Emekliye ek zam yapılacak mı?
TÜRK-İŞ Başkanı Atalay: Zam Teklifi Büyük Hayal Kırıklığı
TÜRK-İŞ Başkanı Atalay: Zam Teklifi Büyük Hayal Kırıklığı
Ankara'da Olağanüstü Toplantı: İsrail'in İran Saldırıları Masada
Ankara'da Olağanüstü Toplantı: İsrail'in İran Saldırıları Masada
Bakan Memişoğlu Açıkladı: 18 Bin Atama İçin Tarih Belli Oldu
Bakan Memişoğlu Açıkladı: 18 Bin Atama İçin Tarih Belli Oldu
YÖK Açıkladı: Üniversitelere Birçok Alanda Yeni Programlar Geliyor
YÖK Açıkladı: Üniversitelere Birçok Alanda Yeni Programlar Geliyor
Teklif Meclis'e Sunuldu: Madencilik ve Enerji Kanunlarında Değişiklikler Yolda!
Teklif Meclis'e Sunuldu: Madencilik ve Enerji Kanunlarında Değişiklikler Yolda!
Ana sayfaHaberler Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

AYM'den yurda izinsiz para girişi cezasına iptal

AYM'den Para ve Kıymetli Eşya Kaçakçılığına İlişkin Para Cezasına İptal Kararı.. "Rayiç bedel kadar ceza" düzenlemesi Anayasa'ya aykırı bulundu

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 14 Haziran 2025 13:27, Son Güncelleme : 14 Haziran 2025 13:28
Yazdır
AYM'den yurda izinsiz para girişi cezasına iptal

Anayasa Mahkemesi (AYM), döviz, kıymetli maden, taş ve bunlardan mamul eşyaların izinsiz olarak Türkiye'ye sokulması veya çıkarılması durumunda uygulanan "rayiç bedel kadar idari para cezası" hükmünü Anayasa'ya aykırı bularak iptal etti. Yüksek Mahkeme, söz konusu düzenlemenin "kişilere aşırı külfet yüklediği" ve "ölçülülük ilkesine aykırı olduğu" sonucuna vardı.

Dava, Gaziosmanpaşa 1. Sulh Ceza Hakimliği'nden

Gaziosmanpaşa 1. Sulh Ceza Hakimliği, 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun'un 3. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ".eşya ve kıymetlerin rayiç bedeli kadar, teşebbüs halinde bu bedelin yarısı kadar idari para cezası." hükmünün iptali için AYM'ye başvurdu. Başvuruda, cezanın "somut olayın koşulları değerlendirilmeden otomatik olarak uygulandığı" ve bu yönüyle "mülkiyet hakkını ihlal ettiği" savunuldu.

AYM: "Kişilere aşırı külfet yükleniyor"

Yüksek Mahkeme, başvuruyu değerlendirdiği 6 Mart 2025 tarihli toplantısında, kuralın Anayasa'nın 13. ve 35. maddelerine aykırı olduğuna hükmetti. Kararın gerekçesinde şu değerlendirmelere yer verildi:

"Kuralın kabahati işleyen kişinin kusur derecesi, paranın kaynağı, korunmak istenen meşru amacın ne ölçüde zarar gördüğü gibi unsurları incelemeye imkan vermemesi; olayın şartlarına göre müdahaleyi ölçülü kılabilecek farklı sonuçlara ulaşılmasını engellediği gözetildiğinde, kişilere aşırı bir külfet yüklediği sonucuna varılmıştır."

İptal kararı 9 ay sonra yürürlüğe girecek

AYM, iptal kararının Resmi Gazete'de yayımlanmasından itibaren dokuz ay sonra yürürlüğe girmesine karar verdi. Bu süre zarfında, yasama organının iptal edilen düzenlemenin yerine yeni ve Anayasa'ya uygun bir düzenleme yapması bekleniyor.

Amaç caydırıcılıktı, ancak ölçüsüzlük tespit edildi

Mahkeme, düzenlemenin "caydırıcılık" amacı taşıdığını kabul etmekle birlikte, bunun Anayasa'nın temel ilkeleri çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Kararda, cezanın otomatik şekilde uygulanmasının, adaletin ve hakkaniyetin gerektirdiği bireysel değerlendirme imkanını ortadan kaldırdığı ifade edildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber