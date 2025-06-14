Ferdi Zeyrek soruşturmasında 3 tutuklama
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in hayatını kaybetmesine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 14 Haziran 2025 14:31, Son Güncelleme : 14 Haziran 2025 14:32
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, evindeki havuzun arızasını gidermeye çalıştığı sırada akıma kapılarak hayatını kaybetti.
Zeyrek'in ölümünün ailesi ve bazı kesimler tarafından şüpheli bulunması üzerine soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 kişiden 3'ünün tutuklandığı bildirildi.