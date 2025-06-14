Bakan Fidan, Azerbaycanlı ve Mısırlı mevkidaşlarıyla telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile telefon görüşmesi yaptı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Haziran 2025 14:47, Son Güncelleme : 14 Haziran 2025 14:48
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ve Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati ile telefonda görüştü.
Görüşmelerde, İsrail'in İran'a gerçekleştirdiği saldırı ve diğer bölgesel konular ele alındı.