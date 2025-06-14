ASKON Kültepe Ekonomi Zirvesi'nde Türkiye'nin Savunma Vurgusu

Kültepe Ekonomi Zirvesi, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) tarafından Kayseri'de düzenlendi. TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, programda Türkiye'nin çevresinin bir ateş çemberi haline geldiğini ve bu durumun artık fiili olarak yaşandığını belirtti. Akar, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu yönetiminin önce hukuku, ardından insanlığı, insan haklarını ve ahlakı yok ettiğini, hiçbir kural tanımadan büyük barbarlıklar yaptığını vurguladı. İsrail'in şimdi de İran'la mücadeleye giriştiğine dikkat çeken Akar, "Haksız, hukuksuz bir saldırı. Bunlar inşallah bir gün mutlaka belalarını bulacaklar, hukuk karşısında hesap verecekler." dedi.

Savunma ve Güvenliğin Önemi

Akar, savaşın bir anda çıkabileceğini belirterek, savunma ve güvenliğin olmazsa olmaz olduğunu ifade etti. 86 milyonun tek yumruk, tek yürek olması gerektiğini vurgulayan Akar, etnik, dini ve mezhepsel hiçbir ayrıma gitmeden birlik olunması gerektiğini söyledi. Bu amaçla "Terörsüz Türkiye" hedefinin ortaya konduğunu ve çalışmaların yoğun şekilde sürdüğünü belirtti.

Terörsüz Türkiye çalışmaları hem sahada hem masada devam ediyor.

Aramalar, taramalar, bulunan eşyalar, silah, araç, gereç ve yaşam malzemeleri imha ediliyor.

Mehmetçiğin nefesi teröristin peşini bırakmıyor.

Orta Doğu'dan Ateşlenen Fitil ve Türkiye'nin Savunma Sanayii

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Türkiye'nin kendi öz savunma silahlarını ihraç etmesinin önemli bir seviye atlama göstergesi olduğunu belirtti. Türkiye'nin ürettiği İHA ve SİHA'lar dünyanın en çok konuştuğu konular arasında yer alıyor. Elitaş, "Orta Doğu'dan ateşlenen fitil, tüm dünyayı tehlikeye sokabilir." diyerek Avrupa Birliği ve büyük devletlerin dikkatli davranması gerektiğini ifade etti.

Birlik ve Beraberliğin Önemi

Elitaş, 86 milyonun iç huzuru sağlaması halinde dışarıdan gelecek huzursuzluklara fırsat verilmeyeceğini belirtti. İsrail'in İran'daki insanlara yönelik çağrılarına değinen Elitaş, siyasi iradenin vizyonunun önemine dikkat çekti. Ayrıca, "İsrail'le ticaret yapıyor" şeklindeki yalan haberlere itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı. Şu anda huzura ihtiyaç olduğunu ve tüm insanların huzur bulabilmesi için birlikte hareket edilmesi gerektiğini söyledi.

Katılımcılar

Vali Gökmen Çiçek

ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın

Kayseri Şube Başkanı İlker Barlı



