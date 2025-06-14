Bina sahibi kiracıları isyan ettirdi: Ayakkabıları ve kargoları çalıp camlara taş atıyor

İstanbul'un Arnavutköy ilçesi Fatih Mahallesi'ndeki binada kiracı olarak yaşayan kişiler son bir yıldır yaşadıkları karşısında isyan etti.

İddiaya göre; bina sahibinin yeğeni ve binada hak sahibi olan bir kişi, henüz bilinmeyen bir nedenle kiracılarının kapısında bulunan ayakkabılarını ortadan kaldırdı.

Kiracılara gelen kargoları da çaldığı iddia edilen zanlı, güvenlik kameralarını sökerek camlara da taş fırlattı. Bina sakinleri duruma isyan ederek karakolun yolunu tuttu, konu hakkında yetkililerden yardım istedi.

"HAYATI BİZE DAR ETTİ"

Bina sakinlerinden olan ve mağduriyet yaşadığını söyleyen Latif Özbudak şöyle konuştu:

"Bina sahibinden problem yaşıyoruz bize sürekli sıkıntı yaşatıyor. Telefon kablolarımızı kopartıyor, eşyalarımız çalınıyor bir komşumuz kamera bağlatmış kamera kablolarını kopartmış. Biz burada 2003 yılından beri kiracıyız, hayatı bize dar etti.

"SÜREKLİ TEDİRGİNİZ"

Buraya kamera takıldı onları koparttılar sürekli bu konulardan problem yaşıyoruz. Çocuklarımız dışarıya çıkamıyor sürekli tedirginiz."

"KİRA ÖDÜYORUZ AMA HUZURUMUZ KAÇIYOR"

Bir diğer bina sakini Veli Bastık ise 4 senedir binada oturduğunu belirterek "Gelen giden kim belli olmuyor kimseyi tanımıyoruz. Binanın huzuru kaçtı. Dairenin camları kırıldı, daha doğrusu kırmışlar. Biz burada kiracıyız, kira ödüyoruz ama huzurumuz kaçıyor. Misafirimiz geldiği zaman huzursuz oluyor." dedi.



