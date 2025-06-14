Yumurta Üretimi 6 Aydır Düşüyor: 330 Milyon Adetlik Kayıp

TÜİK verilerine göre, Türkiye'de tavuk yumurtası üretimi Kasım 2023'ten bu yana aralıksız düşüşte. Nisan ayında üretim geçen yıla göre yüzde 9,1 azalırken, son 6 ayda toplam düşüş 330 milyon adedi buldu.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, yumurta üretiminde düşüş eğilimi hız kesmeden devam ediyor. Balıkesir Bölge Müdürlüğünün nisan ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerine göre, yumurta üretimi nisan ayında yıllık bazda yüzde 9,1 azalarak 1 milyar 551 milyon 765 bine geriledi. Aylık bazda da yüzde 5 düşüş kaydedildi.

Veriler, geçen yılın kasım ayından bu yana yumurta üretiminin sürekli gerilediğini ortaya koydu. 2023 Kasım ayında yüzde 4,9'luk düşüşle başlayan süreç, aralıkta yüzde 9, bu yılın ocak ayında yüzde 10,1, şubatta yüzde 10,8 ve martta yüzde 8,8'lik azalışla devam etti. Bu düşüş, son altı ayda toplam 329 milyon 593 bin adetlik üretim kaybına neden oldu.

Geçen yıl ekim ayında 1 milyar 881 milyon 358 adet olan yumurta üretimi, nisan ayı itibarıyla 1 milyar 551 milyon 765 adete kadar geriledi.

Ocak-nisan döneminde tavuk yumurtası üretimi geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9,7 düştü. Aynı dönemde kesilen tavuk sayısı yüzde 11,5, tavuk eti üretimi ise yüzde 14,8 artış gösterdi.

Nisan ayında ise tavuk eti üretimi yıllık bazda yüzde 23,5 artarak 237 bin 567 tona yükseldi. Kesilen tavuk sayısı da yüzde 20,7 arttı.



