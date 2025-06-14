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Sıcak Havada Plajlarda Yoğunluk Oluştu

Bodrum ve Kemer'de sıcak hava nedeniyle plajlarda yoğunluk yaşandı. Tatilciler denize girip su sporları yaptı, sahiller doldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Haziran 2025 16:16, Son Güncelleme : 14 Haziran 2025 16:17
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Sıcak Havada Plajlarda Yoğunluk Oluştu

Sıcak havada plajlarda yoğunluk oluştu. Hava sıcaklığının 31, deniz suyu sıcaklığının 23 derece ölçüldüğü Muğla'nın turistik ilçesi Bodrum'da tatilciler ve bölge sakinleri denize girdi, plajda güneşlendi. Su sporları istasyonlarında da hareketlilik yaşandı.

Bodrum'da Plajlarda Hareketlilik

Bodrum'da turistik tesislerin bulunduğu sahil kesimlerinde tatilciler, plajlardaki hareketliliği artırdı. Yahşi, Kumbahçe, Gümbet, Bitez ve Torba sahillerinde yoğunluk oluştu.

  • Bazıları sıcak havada denize girerek serinledi.
  • Bazıları kıyıdaki kafe ve restoranlarda vakit geçirdi.
  • Bazıları ise Bitez açıklarında yelken sporu yaptı.

Kemer'de Sahillerde Hareketlilik

Havanın 31, deniz suyu sıcaklığının 28 derece ölçüldüğü Antalya'nın Kemer ilçesindeki sahillerde de hareketlilik yaşandı. Bölge sakinleri ile yerli ve yabancı turistler, denizde ve otellerin havuzlarında serinlemeye çalıştı.

  • Adrenalin sevenler deniz paraşütü ile havalanarak ve jet ski yaparak heyecan dolu dakikalar yaşadı.
  • Sahillerdeki turistik işletmelerde yoğunluk oluştu.


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