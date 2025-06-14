İspanya'da 125 kentte Filistin'e destek gösterileri düzenlendi

"Adil barış için. Özgür Filistin. Tam ateşkes. Ne terörizm ne soykırım" ana temasıyla İspanyolları meydanlara çağıran "Parar La Guerrra" (Savaşı durdurun) Platformu, "Öfkeyi, barışçıl, enerjik, birlikçi, destekleyici ve güçlü bir eyleme dönüştürmenin zamanı geldi." açıklamasında bulundu.

İspanyollar, İsrail ve ABD karşıtı sloganlar attı

İspanya genelindeki gösterilerde "Özgür Filistin", "Katil İsrail", "Savaşa hayır", "Nehirden denize özgür Filistin", "Adalet" pankartları taşıyan İspanyollar, İsrail ve ABD karşıtı sloganlar attı.

Başkent Madrid'deki gösteride sanatçılar ön plana çıktı.

yapılan eylemde yönetmen Pedro Almodovar, aktör Jose Sacristan, yazarlar Elvira Lindo ve Benjamin Prado, aktrist Malena Alterio ile şarkıcılardan Rayden, Miguel Poveda ve Silvia Perez Cruz'un da aralarında bulunduğu çok sayıda sanatçının imzasının olduğu Filistin'e destek manifestosu okundu.

"İsrailli askerler her gün savaş suçu işliyor"

İspanya'da 100'den fazla örgüt veya kuruluş tarafından da desteklenen manifestoda, "İsrail askerlerinin her gün sayısız savaş suçu işlediği, bombaların, aşırı şiddetin, Filistin halkını tam bir açlığa mahkum ettiği, işgal altında yaşayan Filistinlilerin geleceklerinin ellerinden alındığı" belirtildi.

Manifestoda ayrıca, "Gazze'de yaşananların nihai hedefi, yarısı çocuk olmak üzere iki milyondan fazla Gazzelinin yok edilmesi ve etnik temizliğidir. Bu, Netanyahu'nun, Trump'ın koşulsuz desteğiyle sürdürdüğü suç projesidir." ifadeleri kullanıldı.

"Bombalara alışmayacağız"

Parar La Guerra platformunun koordinatörü Joanen Cunyat da "Bombalara alışmayacağız. Öfkeyi sokaklarda büyük bir eyleme dönüştüreceğiz. Durmayacağız. Başarana kadar devam edeceğiz." şeklinde konuştu.