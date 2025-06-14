Traktör tarlaya uçtu, 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Akdeniz, traktörün altında kalıp, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Güçlükle traktörün altından ağır yaralı olarak çıkarılan Akdeniz, Selendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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