Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Barış Diplomasisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile yaptığı görüşmede İsrail'in İran'a yönelik hukuksuz saldırılarını en kuvvetli şekilde telin ettiğini belirtirken İran halkına can kayıpları nedeniyle başsağlığı dileklerini iletti.

Erdoğan, İsrail'in saldırılarının uluslararası hukukun açık ihlali olduğunu, tüm bölgeyi ateşin içine çekmeyi amaçladığını, Netanyahu'nun saldırılarla nükleer müzakere sürecini sabote etmeye teşebbüs ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede İsrail'in İran'a yönelik saldırılarla dünyanın dikkatini Gazze'deki soykırımdan uzaklaştırmaya çalıştığını ifade etti.

Türkiye'nin Natanz'daki tesiste nükleer sızıntı ihtimaline ilişkin gelişmeleri yakından izlediğini belirten Erdoğan, nükleer anlaşmazlığın tek çözümünün diplomatik süreçler olduğunu belirtti.

"TANSİYONUN DÜŞÜRÜLMESİ İÇİN İSRAİL'İN DURDURULMASI GEREK"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile yapılan görüşmede, Netanyahu yönetimindeki İsrail'in, bölgenin istikrarı ve güvenliği için en büyük tehdit olduğunu, bunu İran'a yönelik saldırıyla bir kez daha gösterdiğini, tansiyonun düşürülmesi için İsrail'in durdurulması gerektiğini ifade etti.

Uluslararası camianın Filistin'deki işgal ve soykırıma göz yummasının İsrail'i bu hukuk tanımaz ve saldırgan noktaya getirdiğini vurgulayan Erdoğan, ABD ile İran arasındaki nükleer müzakereler yoluyla uzlaşma arayışının sürdüğü bir dönemde, İsrail'in İran'a yönelik saldırısının barış çabalarını baltalama amacını taşıdığını, nükleer sızıntıya neden olan saldırıların İsrail'in bölgesel ve küresel güvenliği sorumsuzca tehdit ettiğini bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, bölgenin yeni krize tahammülünün olmadığını, çıkabilecek yıkıcı bir savaşın tüm bölge ülkelerine yönelik düzensiz göç dalgaları oluşturabileceğini, nükleer anlaşmazlığın yalnızca müzakerelerin sürdürülmesiyle çözülebileceğini kaydetti.

"KÜRESEL BOYUTTA İSTİKRAR VE GÜVENLİK SORUNU"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile telefonla yaptığı görüşmede ise, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının bölgenin güvenliğine ciddi zarar verebilecek bir provokasyon olduğunu, İsrail'in ve Netanyahu yönetiminin saldırgan ve hukuk tanımaz tutumunun küresel boyutta istikrar ve güvenlik sorunu doğurduğunu ifade etti.

Erdoğan, uluslararası toplumun Filistin'deki işgal ve soykırıma sessiz kalmasının İsrail saldırganlığını bu boyuta taşıdığını, saldırılarla İsrail'in İran'ın nükleer programına ilişkin meselede çözüm çabalarını baltaladığını, İsrail saldırıları neticesinde oluşabilecek nükleer sızıntının sivilleri, bölgesel ve küresel sağlığı tehdit ettiğini ve İsrail'in bu hususu hiçe saydığını belirtti.

Bölgenin yeni bir krize tahammülünün olmadığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, nükleer müzakerelerinin devam etmesinin ihtilafın çözümünün tek yolu olduğunu, bu saldırıların Filistin davasını unutturmasına izin verilmemesi gerektiğini ifade etti.