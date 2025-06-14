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İran, İsrail'in Hayfa kentindeki gaz ve petrol rafinerisi vurdu

İsrail ordusu, ülke genelindeki herkese sığınaklara yakın noktalardan ayrılmamaları yönünde talimat verdi. İsrail ordusu uyarının ardından, İran'dan füze saldırısının başladığını duyurdu. İran, doğalgaz ve petrol tesislerinin vurulmasına karşılık olarak, İsrail'in Hayfa'daki en önemli rafinerisini vurdu. Hayfa İsrail'in ekonomik olarak belkemiği olarak adlandırılıyor

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 14 Haziran 2025 23:13, Son Güncelleme : 15 Haziran 2025 00:05
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İran, İsrail'in Hayfa kentindeki gaz ve petrol rafinerisi vurdu

İsrail ordusu, ülke genelindeki herkese sığınaklara yakın noktalardan ayrılmamaları yönünde talimat verdi. İsrail ordusu uyarının ardından, İran'dan füze saldırısının başladığını duyurdu. Yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin füzeleri engellemek üzere devrede olduğu aktarıldı.

23:40 İran füzeleri Hayfa kentini vuruyor. Hayfa kentindeki petrol rafineleri vuruldu. İsrail'in hava savunma sistemi İran füzelerini Hayfa kentinde durdurmada yetersiz kaldı
23:17 Telaviv ve Kudüs'e fırlatılan füzelerin İsrail hava savunma sistemi tarafından düşürüldüğü belirtiliyor.

23:15İran'dan fırlatılan hipoersonik füzelerin İsrail'e varması 3-5 dk'yı bulabiliyor. Balistik füzelerin varması ise 30 dakikayı buluyor

İsrail ordusu ve İran basını, İran'dan İsrail'e yeni füze saldırıları başlatıldığını duyurdu. İran devlet televizyonu, İran'ın, saldırılara karşılık İsrail'e balistik füze saldırılarına yeniden başladığını bildirdi.

- Füzelerin Tahran ve Şiraz'dan ateşlendiği bilgisi verildi.

İsrail ordu sözcülüğü de hava savunma sistemlerinin İran'dan atılan füzeleri önlemeye çalıştığını açıkladı.

Alarm verildiğinde, halkın korunaklı bir alana girip bir sonraki talimata kadar orada kalması isteniyor. Bu açıklamadan kısa süre önce ülke genelindeki herkese sığınaklara yakın noktalardan ayrılmamaları yönünde talimat verildi.

Açıklamada, "Alarm verildiğinde, korunaklı bir alana girin ve resmi bir güncelleme yayınlanana kadar orada kalın." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Ürdün'de sirenlerin çaldığı bildirildi.

- İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 78 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 3 kişinin öldüğü, 172 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

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