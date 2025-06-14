Cumhurbaşkanı Erdoğan, LGS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrencilere başarılar diledi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Haziran 2025 23:44, Son Güncelleme : 14 Haziran 2025 23:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yarın sabah LGS'ye girecek evlatlarımıza başarılar diliyor, her birini gözlerinden öpüyorum. Sınavın genç kardeşlerim ve kıymetli aileleri için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Rabb'im zihin açıklığı versin" ifadelerini kullandı.