Meteoroloji Uyardı: Kuvvetli Yağış ve Rüzgara Dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı, Marmara'nın kuzeydoğusu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı tahmin edilmektedir.

Yağışların Rize, Artvin, Ardahan ve Kars çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklenmektedir. Rüzgarın ise Marmara'nın güneyi, Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklenmektedir.

Hava Sıcaklığı

Hava sıcaklığının, yurdun kuzeydoğu kesimlerinde mevsim normallerinin 1-3 derece altında seyretmesi, diğer bölgelerde ise normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi beklenmektedir.

Rüzgar Durumu

Rüzgar genellikle kuzeyli yönlerden, yurdun güneydoğu kesimlerinde ise güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Özellikle Marmara'nın güneyi, Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Anadolu'nun batısı, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli (40-60 km/sa) rüzgar beklenmektedir.

Uyarılar

Kuvvetli Yağış Uyarısı

Yağışların Rize, Artvin, Ardahan ve Kars çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Rüzgarın Marmara'nın güneyi, Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Anadolu'nun batısı, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



