Avukattan Pes Dedirten Hareket! Müvekkilini Değil Sanığı Savundu

Sabah'tan Tolga Yanık'ın haberine göre; Konya'nın Kulu ilçesinde yaşanan trajik olay, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Mehmet Özer (31), eşi ve çocuklarıyla yaşadığı tartışma sonrası tüfekle ateş ederek, 5 yaşındaki kızı Hira Nur'un ölümüne neden oldu. Olay sırasında eşi Şehadet Özer ve oğlu da hedef oldu. Küçük kız hastanede hayatını kaybederken, anne tedavisinin ardından taburcu edildi. Mehmet Özer ise gözaltına alınıp tutuklandı.

Ağırlaştırılmış Müebbet ve Hapis İstemi

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Mehmet Özer hakkında çeşitli suçlardan dava açıldı:

Hira Nur'a yönelik "altsoydan akrabayı kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis

suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis Oğlu Umut'a yönelik "altsoydan akrabayı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis

suçundan hapis Eşi Şehadet'e yönelik "eşi kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis

suçundan hapis "Kadına karşı basit yaralama" suçundan 1,5 yıla kadar hapis cezası istemi

Müşteki Avukatının Savunması Şaşkınlık Yarattı

Yargılama sürerken, sanık Mehmet Özer olayın kazara gerçekleştiğini iddia etti. En ağır cezayı talep eden anne Şehadet Özer'in avukatı S.S., duruşmada sanığı savunarak, "Sanığın çocuğu kasten öldürdüğünü düşünmüyoruz. Olay bu şekilde gerçekleşmemiştir. Eşi ile arasındaki tartışma sonucu olay gerçekleşmiştir. Sanığın taksirle adam öldürme suçundan cezalandırılmasını talep ederiz" dedi.

Duruşma Sonrası Gelişmeler

Duruşma savcısı, iddianame doğrultusunda Mehmet Özer'in yargılanmasını talep etti. Avukatının ısrarla duruşmaya gelmesine gerek olmadığını söylemesi üzerine duruşmaya katılamayan Şehadet Özer, UYAP'tan gördüğü savunma sonrası büyük şaşkınlık yaşadı ve avukatının ofisine gitti. Avukatın "katip yanlışlıkla yazmıştır" açıklamasını inandırıcı bulmayan Özer, avukatını azledip baroya şikayette bulundu. Kızının acısının üzerine bir de avukatından darbe yiyen genç kadın, hukuk mücadelesini sonuna kadar sürdüreceğini belirtiyor.



