Aksaray'da sıcak hava balonu düştü: 1 ölü, 19 yaralı
Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, sıcak hava balonunun sert inişi sonucu pilotun hayatını kaybettiğini, 19 turistin yaralandığını bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Haziran 2025 08:18, Son Güncelleme : 15 Haziran 2025 09:39
Kumbuzoğlu, AA muhabirine, Ihlara Vadisi'nden Hasan Dağı yönüne kalkış yapan sıcak hava balonunun Gözlukuyu köyü yakınlarında sert iniş yaptığını belirtti.
Kazada pilotun hayatını kaybettiğini ifade eden Kumbuzoğlu, 19 Endonezyalı turistin ise yaralandığını söyledi.
Pilotun ayaklarının ipe dolandığı için sepetten düştüğünü kaydeden Kumbuzoğlu, "Maalesef pilotumuz sepetin altında kalıyor ve vefat ediyor. Turistlerimizin durumları iyi. Ambulanslarla hastaneye kaldırdık. Tetkikleri yapılıyor." diye konuştu.