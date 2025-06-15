Çocuk Giyim ve Aksesuarlarında Tehlike! İşte Toplatılan Ürünler

Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi üzerinden sağlık riski taşıyan yeni ürünleri kamuoyuna duyurdu. Yapılan açıklamaya göre; özellikle aksesuar ve çocuk giyim kategorilerindeki bazı ürünlerin kullanımı yasaklandı ve bu ürünlerin piyasadan toplatılmasına karar verildi.

Bakanlık, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri kapsamında yetkili kuruluşlar tarafından güvensizliği tespit edilen ürünleri sistemde ilan etmeye devam ediyor. Denetimler sonucunda, çocuk giyim ve aksesuar kategorilerindeki bazı ürünlerin sağlıksız olduğu tespit edildi ve bu ürünler hakkında toplatma kararı alındı.

Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi Nedir?

Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi, piyasada bulunan ve insan sağlığı açısından risk taşıyan ürünlerin kamuoyuna duyurulmasını sağlayan bir platformdur. Bu sistem sayesinde vatandaşlar, hangi ürünlerin riskli olduğunu kolayca öğrenebilirler.

Toplatılmasına Karar Verilen Ürünler