Karpuz tezgahının başındaki babaya kızlarından sürpriz

Gaziantep'in Nizip ilçesinde iki kız kardeş, Babalar Günü'nde de karpuz tezgahının başında ekmeğini kazanmaya çalışan babalarına sürpriz yaptı. Aldıkları hediyeyi babalarına getiren kızlar, babalarını hem şaşırttı hem de sevindirdi. Çocuklarının getirdiği hediye ile yüzü gülen babanın teşekkür ederek kızlarına sarılma anı ise duygulandırdı.

Çevredeki vatandaşları da tebessüm ettiren o anlar kameraya yansıdı.