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Avrupa Türk Vatandaşlarına Kapılarını Kapatıyor

Avrupa Birliği ülkelerinde artan kaçak göç baskısı, vize politikalarını sertleştirdi. Almanya'nın başını çektiği ülkeler, Türkiye'den yapılan başvurulara neredeyse tamamen kapılarını kapattı. Randevu süreleri bir yılı aştı, organize gruplar sistemi ele geçirdi. Konsolosluklar inceleme başlatırken, vize işlemleri adeta durma noktasına geldi.

Kaynak : Sözcü
Haber Giriş : 15 Haziran 2025 10:55, Son Güncelleme : 15 Haziran 2025 10:59
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Avrupa Türk Vatandaşlarına Kapılarını Kapatıyor

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde artan kaçak göç baskısı, vize politikalarında da değişikliklere yol açtı. Almanya'nın sınır kontrollerini sıkılaştırmasıyla başlayan süreç, kısa sürede diğer ülkelere de yayıldı.

Danimarka, İsveç, Polonya, Macaristan, Yunanistan, Bulgaristan, Fransa ve son olarak Hollanda, sınır denetimlerini artırarak Schengen bölgesindeki serbest dolaşımı kontrollü geçiş sistemine dönüştürdü. Ancak bu gelişmelerin en çok etkilediği gruplardan biri Türk vatandaşları oldu. Almanya'nın başını çektiği bazı ülkeler, artan kaçak göç ve vize sistemine yönelik suistimaller nedeniyle Türkiye'den yapılan başvurulara vize vermeyi neredeyse tamamen durdurdu.

Vize Başvuru Sürelerinde Ciddi Yavaşlama

Sözcü'nün haberine göre; Almanya, vize başvuru süreçlerinde ciddi yavaşlama yaşarken, randevu süresi bir yılı aşkın süredir uzamış durumda. Bunun nedenleri arasında Türkiye'den kaçak yollarla Avrupa'ya gidenlerin üçte birini Türk vatandaşlarının oluşturması ve yoğun başvuru yükü yer alıyor.

Diğer AB Ülkelerinde de Benzer Adımlar

Almanya'nın ardından diğer AB ülkelerinden de benzer adımlar geldi. Resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, pek çok ülkenin Türkiye'den yapılan bireysel başvurulara neredeyse vize vermediği öne sürülüyor.

Randevu Sistemlerinde Dolandırıcılık İddiaları

Almanya başta olmak üzere bazı ülkelerin randevu sistemleri, organize grupların kontrolüne geçmiş durumda. Bireysel başvuru yapmaya çalışan vatandaşlar aylarca randevu alamazken, bazı firmaların sistemden topluca randevu alıp bunları yüksek fiyatlara satması mağduriyeti daha da artırdı.

  • Bireysel başvuru yapanlar aylarca randevu alamıyor.
  • Bazı firmalar topluca randevu alıp yüksek fiyatlara satıyor.
  • Büyükelçilikler ve konsolosluklar inceleme başlattı.
  • Randevu sisteminin yeniden yapılandırılması sürecinde vize işlemleri neredeyse durma noktasına geldi.

Daha Sert Vize Kriterleri

AB ülkelerinin vize vermekte isteksiz davranmasının bir diğer nedeni de, son dönemde vizeyle Avrupa'ya giren kişilerin birçoğunun iltica başvurusunda bulunması. Özellikle Almanya ve İtalya'da bu duruma sıkça rastlanması, vize başvurularına daha sert kriterler getirilmesine neden oldu.

Şu anda Türkiye'den yapılan vize başvurularının büyük kısmı ya reddediliyor ya da yalnızca çok sınırlı sayıda başvuruya olumlu yanıt veriliyor. Başta turistik ve ticari vizeler olmak üzere, hemen her kategori bu durumdan etkilenmiş durumda. Şu an itibarıyla Avrupa Birliği, Almanya ya da diğer AB ülkelerinden konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.


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