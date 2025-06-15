Polis baba, kendisini örnek alan oğluyla şehrin huzuru için görev yapıyor

İl Emniyet Müdürlüğü Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürlüğünde görevli Halil Çelik (50), 1996'da polis memuru olarak Edirne'de göreve başladı.

Geçen sürede çeşitli yerlerde görev yapan Çelik'in oğlu Ahmet Çelik de babası gibi polis olma hayaliyle büyüdü.

Çocukluk hayalinin gerçeğe dönüştürmek için bir kaç kez polislik sınavına giren Ahmet Çelik, dördüncü girişinde başarıya ulaştı.

Mesleğe geçen yıl adım atan Çelik, İstanbul'da kısa bir süre görev yaptıktan sonra Denizli'de Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü bünyesine görevlendirildi.

Baba ve oğlu, 1 yıldır aynı kentte suç ve suçlulara karşı mücadele ediliyor, vatandaşın huzur ve güvenliğini sağlamaya çalışıyor.

- Babasının tecrübesinden faydalanıyor

Baba Halil Çelik, AA muhabirine mesleğini çok sevdiğini, layıkıyla yerine getirmek için çalıştığını söyledi.

Oğlunun da polis olmasından ve onunla birlikte çalışmaktan duyduğu gururu dile getiren Çelik, "Ahmet doğduğu günden beri bu teşkilatın içinde. Polis olmak için çok çalıştı. Polis üniformasıyla gördüğümde çok gururlanıyorum. Allah herkese nasip etsin. Biz vatanımızı ve milletimizi çok seviyoruz. Bu bayrağa aşığız. Baba oğul dirsek dirseğe ve omuz omuza mücadele ediyoruz. Bu bir bayrak yarışı. Bayrağı oğlumla beraber taşıyoruz şu anda." diye konuştu.

Ahmet Çelik de (27) babasının tecrübesinden faydalandığını ifade etti.

Polis üniforması giymeyi küçük yaşlardan beri hayal ettiğini anlatan Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu mesleğe babam sayesinde başladım. Küçükken, o işe giderken hep arkasından bakar kalırdım. Polis araçlarına binmek beni etkiledi. Çocukluktan beri polis olmanın hayalini kuruyordum. Üniversiteyi bitirdikten sonra 3 kere sınava girdim, olmadı. Ben de azmederek 'Ben de babamın mesleğini yapacağım' dedim. Polislik sınavına dördüncü girişimde bu şerefli üniformayı Allah'ım giymeyi nasip etti."

Çelik, babasının kendisine iyi bir örnek olduğunu dile getirerek, "Babamla görev yapmak çok güzel bir duygu aynı yerde, aynı semtte. Evden çıkarken üniformamızı giyip çıkmamız gurur verici bir şey. Babam tecrübelerini benimle paylaşıyor. Ben de babamın izinden devam edeceğim. Babamla görev yapmak gurur verici bir şey." dedi.