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Baba-Oğul Beyin Cerrahları: Hibrit Ameliyatlarla Hayat Kurtarıyorlar

Baba-oğul beyin cerrahları, en güncel tedavi yöntemleriyle hastalara şifa dağıtıyor. Hibrit ameliyatlar sayesinde beyin tümörü tedavisinde iyileşme oranları artıyor, ameliyat süreleri kısalıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Haziran 2025 11:53, Son Güncelleme : 15 Haziran 2025 12:10
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Baba-Oğul Beyin Cerrahları: Hibrit Ameliyatlarla Hayat Kurtarıyorlar

İstanbul'da Beyin ve Sinir Cerrahisi (Nöroşirürji) Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi İsmail Akdemir ile aynı mesleği yapan oğlu Uzm. Dr. Hüseyin İkbal Akdemir, farklı hastanelerde görev yaparak, hibrit ameliyat gibi en güncel tedavi yöntemleriyle hastaları sağlığına kavuşturuyorlar.

Dr. İsmail Akdemir, 1970 yılında Elazığ'da doğmuş ve çocukluğundan itibaren hayalindeki doktorluk mesleğini gerçekleştirmek için çalışmıştır. Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazanarak, aynı fakültenin Nöroşirürji Ana Bilim Dalı'nda uzmanlık eğitimini tamamlamıştır. Birçok hastanede görev alan Akdemir, Elazığ Harput Devlet Hastanesi'nde 2003-2007 yılları arasında başhekim yardımcılığı yapmış, 2015'ten beri ise Medical Park Bahçelievler Hastanesi'nde başhekim olarak görevini sürdürmektedir.

Dr. İsmail Akdemir'in oğlu Hüseyin İkbal Akdemir de babasının izinden giderek aynı alanda uzmanlaşmıştır. Uzm. Dr. Hüseyin İkbal Akdemir, 7 yıllık hekimlik deneyimini Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği'nde sürdürmektedir. Baba-oğul doktorlar, geçmişin deneyimi ve güncel tedavi yöntemleriyle insanlara şifa sunmaktadır.

Mesleğe Yönlendiren Etkenler

Dr. İsmail Akdemir, işçi emeklisi bir babanın evladı olarak Elazığ'da renkli bir çocukluk geçirdiğini belirtmiştir. Orta gelirli ailesinin çocuklarını okutmak için gösterdiği çabayı vurgulayarak, "Babam hem ailemize hem ülkeye değer katma adına bizleri okutmak istedi, bu bilinçle bizi yetiştirdi. Ben de hekim olmayı çok istiyordum. Bunu her zaman gündeme getiriyordum. Nasip oldu. Tabii Türkiye'nin o dönemki yaşam şartları, ailede hastalıkların, hastaların olması, muhtemelen dolaylı şekilde beni bu mesleğe yönlendirdi." ifadelerini kullanmıştır.

Beyin Cerrahı Olmasında Etkili Olan Olay

Beyin cerrahı olmasında babasının geçirdiği trafik kazasının etkili olduğunu belirten Akdemir, "Bilinçaltıma gittiğimde yıllar sonra kendime bunu sordum, 'Niye beyin cerrahı?..' Babam ben 9-10 yaşlarındayken ciddi bir trafik kazası geçirdi ve o dönemde imkanlar tabii kısıtlıydı. Malatya'da beyin cerrahi kliniğinde yattı, oradan Ankara'ya sevki oldu. İçimde hekimlik, doktorluk vardı ama beyin cerrahisi gibi özel bir şey de oldu. Bu alana bir ihtimam, bir özen vardı. Olayın ve onun etkisi oldu zannedersem." demiştir.

Deneyimlerin Aktarılması ve Hibrit Ameliyatlar

Oğlunun da kendisi gibi doktor olmasından mutluluk ve gurur duyduğunu dile getiren Akdemir, "İki kızım, iki oğlum var. Çocuklarımdan birinin doktor olmasını arzu ediyordum. Hüseyin onu sağladı. Oğlumun doktor olması çok mutluluk verici. İnsanı gururlandırıyor, apayrı bir haz veriyor. Umarım, gelecekte de çok güzel başarılara el atacak. Ona elimizden geldiğince geçmiş deneyimlerimizi, yaşamla ilgili deneyimlerimizi aktardık. Onun daha iyi işler yapacağından hiç şüphem yok." şeklinde konuşmuştur.

Yaptıkları hibrit ameliyatlara da değinen Dr. Akdemir, "Beyin cerrahisi alanında şikayetlerin çok azı ameliyatla sonuçlanıyor. Bilgisayar teknolojisi ve var olan teknolojinin beyin cerrahisi ameliyatlarına çok ciddi katkısı olmaya başladı. Hastanede hibrit ameliyatlar yapıyoruz. O ameliyatların hekimlerin ameliyat konforlarına çok ciddi katkısı olmaya başladı ve tabii ameliyat sonrası oluşabilecek problemlerin, komplikasyonların önüne geçmeye başladı. Var olan teknolojinin kullanılması, beraberinde çok ciddi ameliyat sürelerini de kısalttı." demiştir.

Beyin Tümörlerinde Hibrit Ameliyatlar

Dr. Öğretim Üyesi İsmail Akdemir, beyin tümörlerinde de hibrit ameliyatların yapıldığını ve erken teşhiste hastanın daha hızlı sağlığına kavuştuğunu vurgulamıştır.

Oğluna Açılan Yeni Ufuklar

Uzm. Dr. Hüseyin İkbal Akdemir, çocukken babasının beyin cerrahi ihtisası yaptığı süreci hatırladığını ve hastanedeki odasına gittiğinde fırsat buldukça bilgisayar oyunu oynadıklarını belirtmiştir.

Babasını örnek alıp çocukluğundan beri doktor olmak istediğini ve tıp fakültesini kazandığını vurgulayan Akdemir, "Babam kontrolcü ve mükemmeliyetçi bir insan. Bana da o yansıdı muhtemelen. Ben de bu mesleği yaparken elimden geldiğince bu şekilde davranmaya çalışıyorum. Babamın beyin cerrahı olması, bana kariyerimde geniş yollar, ufuklar açtı. Belli kliniklere ulaşabildim, başka insanlarla tanıştım. Doktorluk, dünyanın en değerli mesleklerinden birisi. Herkesin yapabileceği bir meslek de değil. İnsanlara faydalı olabilmek için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Hayatımda ilk rol model babamdı. Özellikle uzmanlık tezimi sunacağım salona geldiği zaman aşırı mutlu olmuştum, çok gururlanmıştım." ifadelerini kullanmıştır.

Beyin ve Sinir Cerrahisinde Karşılaşılan Vakalar

  • Bel ve omurga şikayetleri çok artmış vaziyettedir.
  • Beyin tümörleri ile karşılaşılmaktadır.
  • Boyun ağrısı, baş ağrısı şikayetiyle hastalar polikliniklere başvurmaktadır.
  • Görüntülemelerde bel fıtığı, boyun fıtığı, kanal daralmaları tespit edilmektedir.
  • Beyin tümörü tedavisi de uygulanmaktadır.

Beyin tümöründe en güncel tedavi, hibrit ameliyathanelerde gerçekleştirilmektedir. Ameliyat salonunda nöronavigasyon adı verilen ve boşaltılacak bölgeyi gösteren navigasyon sistemleri kullanılmakta olup, bu şekilde ameliyatların daha güvenli gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır.


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