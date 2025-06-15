Almanya, Fransa ve İngiltere, İran'a müzakere teklifinde bulundu

Bakan Uraloğlu: Boğazlardan gemi geçiş ücretlerine zam yapıldı
Bakan Uraloğlu: Boğazlardan gemi geçiş ücretlerine zam yapıldı
KKKA aşısında sona doğru: İnsan üzerinde çalışmalar başlayacak
KKKA aşısında sona doğru: İnsan üzerinde çalışmalar başlayacak
1 kişinin öldüğü sıcak hava balonu kazasına inceleme başlatıldı
1 kişinin öldüğü sıcak hava balonu kazasına inceleme başlatıldı
VİMER'in Hizmet Kalitesi Dünya Çapında Tescillendi
VİMER'in Hizmet Kalitesi Dünya Çapında Tescillendi
Baba-Oğul Beyin Cerrahları: Hibrit Ameliyatlarla Hayat Kurtarıyorlar
Baba-Oğul Beyin Cerrahları: Hibrit Ameliyatlarla Hayat Kurtarıyorlar
Yargıtay'dan Kamu Görevlisinin Verilerini Paylaşana Hapis!
Yargıtay'dan Kamu Görevlisinin Verilerini Paylaşana Hapis!
Avrupa Türk Vatandaşlarına Kapılarını Kapatıyor
Avrupa Türk Vatandaşlarına Kapılarını Kapatıyor
TSK ve Üniversitelerde Yenilikler Getiren Teklif Genel Kurul'da
TSK ve Üniversitelerde Yenilikler Getiren Teklif Genel Kurul'da
Avukattan Pes Dedirten Hareket! Müvekkilini Değil Sanığı Savundu
Avukattan Pes Dedirten Hareket! Müvekkilini Değil Sanığı Savundu
2026'da Değer Bilgi Merkezi Geliyor: Emlakta Vergi Kaçağı Bitecek
2026'da Değer Bilgi Merkezi Geliyor: Emlakta Vergi Kaçağı Bitecek
Asgari Ücret ve Emekli Maaşında Zam Var Mı?
Asgari Ücret ve Emekli Maaşında Zam Var Mı?
İran, İsrail'in Hayfa kentindeki gaz ve petrol rafinerisi vurdu
İran, İsrail'in Hayfa kentindeki gaz ve petrol rafinerisi vurdu
Beştepe'de Güvenlik Zirvesi
Beştepe'de Güvenlik Zirvesi
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan 'Ferdi Zeyrek' Açıklaması
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan 'Ferdi Zeyrek' Açıklaması
Sıcak Havada Plajlarda Yoğunluk Oluştu
Sıcak Havada Plajlarda Yoğunluk Oluştu
Sınav Kaygısı Nasıl Yönetilir? Sağlık Bakanlığı'ndan Tavsiyeler
Sınav Kaygısı Nasıl Yönetilir? Sağlık Bakanlığı'ndan Tavsiyeler
Ferdi Zeyrek soruşturmasında 3 tutuklama
Ferdi Zeyrek soruşturmasında 3 tutuklama
AYM'den yurda izinsiz para girişi cezasına iptal
AYM'den yurda izinsiz para girişi cezasına iptal
Kütüphane sayısında Cumhuriyet tarihi rekoru: 38,7 milyon kullanıcıya ulaşıldı
Kütüphane sayısında Cumhuriyet tarihi rekoru: 38,7 milyon kullanıcıya ulaşıldı
Ankara Samsun Arasını 2,5 Saate Düşürecek Projenin Temeli atıldı
Ankara Samsun Arasını 2,5 Saate Düşürecek Projenin Temeli atıldı
İsrail, Tebriz'e saldırdı
İsrail, Tebriz'e saldırdı
Doğrudan satışlarda cayma süresi 30 gün olacak
Doğrudan satışlarda cayma süresi 30 gün olacak
Mayısta yağışlar geçen yıla göre yüzde 31 azaldı
Mayısta yağışlar geçen yıla göre yüzde 31 azaldı
Sopayla dövmüştü! Kasklı şüpheli serbest bırakıldı
Sopayla dövmüştü! Kasklı şüpheli serbest bırakıldı
Yurt içinde gözler Merkez Bankasının faiz kararında
Yurt içinde gözler Merkez Bankasının faiz kararında
Diyarbakır'da 12 Milyon Kök Kenevir Ele Geçirdi
Diyarbakır'da 12 Milyon Kök Kenevir Ele Geçirdi
İran'dan İsrail'e Sabah Füze Saldırısı: Can Kaybı Arttı
İran'dan İsrail'e Sabah Füze Saldırısı: Can Kaybı Arttı
Hafta Sonu Hava Durumu: Yağışlı Bölgeler ve Sıcaklıklar
Hafta Sonu Hava Durumu: Yağışlı Bölgeler ve Sıcaklıklar
Enerji Yatırımlarında İzin Süreleri Kısalıyor: Yeni Düzenleme
Enerji Yatırımlarında İzin Süreleri Kısalıyor: Yeni Düzenleme
Konya'da yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı
Konya'da yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı
Ana sayfaHaberler Dünya

Almanya, Fransa ve İngiltere, İran'a müzakere teklifinde bulundu

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, ülkesinin Fransa ve İngiltere ile birlikte İran'a, nükleer programı konusunda derhal müzakerelere başlanması yönünde ortak bir teklif sunduğunu belirtti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Haziran 2025 13:24, Son Güncelleme : 15 Haziran 2025 13:30
Yazdır
Almanya, Fransa ve İngiltere, İran'a müzakere teklifinde bulundu

Wadephul ARD televizyonuna yaptığı açıklamada İran'ın nükleer programına değinerek, "Almanya, Fransa ve İngiltere olarak hazırız. İran'a nükleer program hakkında derhal müzakereler teklif ediyoruz." dedi.

Bu teklifin kabul edilmesini umduğunu vurgulayan Wadephul, "Umarım bu teklif kabul edilir. Bu çatışmanın barışçıl bir şekilde çözülmesi için, İran'ın ne bölgeye, ne İsrail devletine, ne de Avrupa'ya bir tehlike oluşturmaması için de önemli bir ön koşuldur." diye konuştu.

Johann Wadephul, İsrail'in İran rejimini devirmeyi amaçladığını düşünmediğini belirterek, asıl meselenin İsrail ve Almanya için tehdit oluşturabilecek bir nükleer silahlanmayı önlemek olduğunu, İran'ın ise bu konuda erken aşamada müzakere fırsatını kaçırdığını ifade etti.

İran'ın hedefinin İsrail'i yok etmek olduğunu kaydeden Wadephul, bu nedenle İsrail'in kendini savunma hakkı olduğunu dile getirdi.

Bu askeri çatışmanın sona erdirilmesi gerektiğine işaret eden Wadephul, "Çünkü çok açık ki şimdi bir başarısızlık olursa, bu diğer ülkeleri de içine çekebilir. Bölgedeki hiç kimse bunu istemiyor, Avrupa da istemiyor. Bu nedenle, Avrupa ve Almanya adına sesimizi duyurmaya ve sükunetin sağlanmasına ve gerilimin azaltılmasına katkıda bulunmaya çalışıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'deki muhalefetin (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu hükümetine ilişkin görüşlerini yorumlamak istemeyen Wadephul, "Bu, İsrail'in iç politikasıdır. Benim için önemli olan Gazze Şeridi'ndeki insanların acılarını dindirmektir." görüşünü paylaştı.

Gazze'deki durumu dayanılmaz olarak niteleyen Wadephul, "İnsani durum uzun zamandır kabul edilemez ve temel insani standartlarla bağdaşmaz. Bu nedenle, İsrail hükümetine tüm yardım kuruluşlarına yeniden tam erişim izni verilmesi çağrısında bulunuyorum. Bunu sadece biz değil, tüm dünya toplumu talep ediyor. Ve bunun sağlanması gerektiğinin herkes için açık olduğunu düşünüyorum. Çünkü Gazze'deki insanların açlığı, ölümü ve acıları sona ermelidir." ifadesini kullandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber