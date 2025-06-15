TÜED'den Hükümete Acil Çağrı: Emekliye Ek Zam Şart!

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, emekliler için seyyanen zam talebinde bulundu. Ergün, yaptığı yazılı açıklamada, emeklilerin toplumun dar gelirli kesimini oluşturduğunu ve milyonlarca emeklinin en düşük emekli aylığı olan 14 bin 469 lira ile geçinmek zorunda olduğunu belirtti. Memur emeklilerinin aylıklarına toplu sözleşmedeki oranlarda, SSK ve Bağ-Kur statüsünde emekli olanların aylıklarına ise enflasyon oranında zam yapıldığını aktaran Ergün, bu durumun emeklilerin geçim mücadelesinde belirleyici rol oynayacağını vurguladı.

Emekli Zammı ve Ekonomik Koşullar

"Temmuz ayında açıklanacak TÜFE rakamlarıyla belirlenecek emekli zammı, emeklilerimizin geçim mücadelesinde belirleyici rol oynayacak. Ancak ekonomik koşullar ve emeklilerimizin alım gücündeki erime göz önüne alındığında sadece TÜFE'ye endeksli bir zam yeterli olmayacaktır. TÜİK'in enflasyon rakamları ne yazık ki emeklilerimizin mutfaktaki gerçeğini yansıtmaktan uzaktır. Bu nedenle temmuz ayı zammı için sadece TÜFE oranına bağlı kalmak, emeklilerimizi yoksulluğa mahkum etmek anlamına gelecektir. Hükümetimizden talebimiz net. Emeklilerimizin rahat bir nefes alabilmesi için seyyanen zam ve refah payı düzenlemeleri kaçınılmazdır."

Emeklilerin Talepleri

En düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine yükseltilmesi

2000 sonrası emekli olanların intibak sorununun çözülmesi

Emekli maaşlarının hesaplanma yönteminde adaletsizliklere yol açan mevcut sistemin revize edilmesi

Çalışma süresi uzadıkça maaşları düşüren modelin değiştirilmesi

Kira ve yakacak yardımı gibi desteklerin acilen hayata geçirilmesi

Emeklilerin Yaşam Koşulları

Emeklilerin yaklaşık %23'ü kiracı, %35'i ise sobalı evde yaşamaktadır. Bu ortamda, kira ve yakacak yardımı gibi desteklerin sağlanması büyük önem taşımaktadır.



