Lösemi tedavisi gören Hatice, LGS'ye hastanede girdi

'İran'dan Türkiye'ye göç dalgası başladı' mı?
'İran'dan Türkiye'ye göç dalgası başladı' mı?
Erdoğan'ın ayakkabısı 5550 euro iddiasıyla ilgili DMM'den açıklama
Erdoğan'ın ayakkabısı 5550 euro iddiasıyla ilgili DMM'den açıklama
Emeklilerden 'seyyanen zam' talebi
Emeklilerden 'seyyanen zam' talebi
Meteoroloji Tarih Verdi: Sıcaklıklar Zirve Yapacak
Meteoroloji Tarih Verdi: Sıcaklıklar Zirve Yapacak
Bakan Uraloğlu: Boğazlardan gemi geçiş ücretlerine zam yapıldı
Bakan Uraloğlu: Boğazlardan gemi geçiş ücretlerine zam yapıldı
KKKA aşısında sona doğru: İnsan üzerinde çalışmalar başlayacak
KKKA aşısında sona doğru: İnsan üzerinde çalışmalar başlayacak
1 kişinin öldüğü sıcak hava balonu kazasına inceleme başlatıldı
1 kişinin öldüğü sıcak hava balonu kazasına inceleme başlatıldı
VİMER'in Hizmet Kalitesi Dünya Çapında Tescillendi
VİMER'in Hizmet Kalitesi Dünya Çapında Tescillendi
Baba-Oğul Beyin Cerrahları: Hibrit Ameliyatlarla Hayat Kurtarıyorlar
Baba-Oğul Beyin Cerrahları: Hibrit Ameliyatlarla Hayat Kurtarıyorlar
Yargıtay'dan Kamu Görevlisinin Verilerini Paylaşana Hapis!
Yargıtay'dan Kamu Görevlisinin Verilerini Paylaşana Hapis!
Avrupa Türk Vatandaşlarına Kapılarını Kapatıyor
Avrupa Türk Vatandaşlarına Kapılarını Kapatıyor
TSK ve Üniversitelerde Yenilikler Getiren Teklif Genel Kurul'da
TSK ve Üniversitelerde Yenilikler Getiren Teklif Genel Kurul'da
Avukattan Pes Dedirten Hareket! Müvekkilini Değil Sanığı Savundu
Avukattan Pes Dedirten Hareket! Müvekkilini Değil Sanığı Savundu
2026'da Değer Bilgi Merkezi Geliyor: Emlakta Vergi Kaçağı Bitecek
2026'da Değer Bilgi Merkezi Geliyor: Emlakta Vergi Kaçağı Bitecek
Asgari Ücret ve Emekli Maaşında Zam Var Mı?
Asgari Ücret ve Emekli Maaşında Zam Var Mı?
İran, İsrail'in Hayfa kentindeki gaz ve petrol rafinerisi vurdu
İran, İsrail'in Hayfa kentindeki gaz ve petrol rafinerisi vurdu
Beştepe'de Güvenlik Zirvesi
Beştepe'de Güvenlik Zirvesi
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan 'Ferdi Zeyrek' Açıklaması
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan 'Ferdi Zeyrek' Açıklaması
Sıcak Havada Plajlarda Yoğunluk Oluştu
Sıcak Havada Plajlarda Yoğunluk Oluştu
Sınav Kaygısı Nasıl Yönetilir? Sağlık Bakanlığı'ndan Tavsiyeler
Sınav Kaygısı Nasıl Yönetilir? Sağlık Bakanlığı'ndan Tavsiyeler
Ferdi Zeyrek soruşturmasında 3 tutuklama
Ferdi Zeyrek soruşturmasında 3 tutuklama
AYM'den yurda izinsiz para girişi cezasına iptal
AYM'den yurda izinsiz para girişi cezasına iptal
Kütüphane sayısında Cumhuriyet tarihi rekoru: 38,7 milyon kullanıcıya ulaşıldı
Kütüphane sayısında Cumhuriyet tarihi rekoru: 38,7 milyon kullanıcıya ulaşıldı
Ankara Samsun Arasını 2,5 Saate Düşürecek Projenin Temeli atıldı
Ankara Samsun Arasını 2,5 Saate Düşürecek Projenin Temeli atıldı
İsrail, Tebriz'e saldırdı
İsrail, Tebriz'e saldırdı
Doğrudan satışlarda cayma süresi 30 gün olacak
Doğrudan satışlarda cayma süresi 30 gün olacak
Mayısta yağışlar geçen yıla göre yüzde 31 azaldı
Mayısta yağışlar geçen yıla göre yüzde 31 azaldı
Sopayla dövmüştü! Kasklı şüpheli serbest bırakıldı
Sopayla dövmüştü! Kasklı şüpheli serbest bırakıldı
Yurt içinde gözler Merkez Bankasının faiz kararında
Yurt içinde gözler Merkez Bankasının faiz kararında
Diyarbakır'da 12 Milyon Kök Kenevir Ele Geçirdi
Diyarbakır'da 12 Milyon Kök Kenevir Ele Geçirdi
Ana sayfaHaberler Eğitim

Lösemi tedavisi gören Hatice, LGS'ye hastanede girdi

İzmir'deki Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde lösemi tedavisi gören Hatice Badem (14), Liselere Geçiş Sistemi (LGS-2025) sınavına hastanede girdi. En büyük dileğinin kızının sağlığına kavuşması olduğunu dile getiren Fatma Badem (40), "İnşallah sınavdan iyi bir puan alır" dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 15 Haziran 2025 15:21, Son Güncelleme : 15 Haziran 2025 15:16
Yazdır
Lösemi tedavisi gören Hatice, LGS'ye hastanede girdi

Konak ilçesinde yaşayan ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen LGS-2025 sınavı adaylarından Hatice Badem, sınav heyecanını tedavi gördüğü hastanede yaşadı. Geçen ocak ayından bu yana lösemi tedavisi gören Badem, soruları gözetmenler eşliğinde kendisi için ayrılan odada yanıtladı. Hatice Badem'in annesi 3 çocuk annesi Fatma Badem, diğer kızı Hatune'nin de 3 yıl önce lösemi tedavisi görüp, sağlığına kavuştuğunu belirterek, "İkizinin ateşi vardı, karnı ağrıyordu. Bünyesi daha hassas olduğu için çabuk hasta oluyordu. Behçet Uz Hastanesi'nde lösemi teşhisi konuldu. Hatune sağlığına kavuştu. Aradan 2 yıl geçti Hatice'de de aynı hastalık çıktı" dedi.

'DOKTOR OLMAK İSTİYOR'

Hatice'nin belirtilerinin gözlerindeki şişlikle ortaya çıktığını belirten Fatma Badem şöyle devam etti: "Hatice'ye erken teşhis konuldu. İkizine göre daha hafif atlattı. Ama yine de zorlu bir süreç. 6 hafta hastanede kaldığımız oldu. Eve gidince kendisini daha iyi hissediyor. Tedavide artık sona geldik. İnşallah tamamen iyileşir. Bir yandan sınava çalıştı. Ama 3 gündür ateşi vardı. Başı da ağrıyordu. Bugün çok şükür daha iyiydi. Tedavi süresince okuldan pek geri kalmadı."

En büyük dileğinin kızının sağlığına kavuşması olduğunu anlatan Badem, "İnşallah sınavdan iyi bir puan alır. İkizi de Hatice de büyüyünce doktor olmak istiyor. Zor bir hastalık bu nedenle hastalığın bittiğini düşünürken tekrarından korkuyoruz. Hatice hastanede mutsuz olsa da iyileşmesi için buna mecburuz" dedi.

ODASINDA YATAĞI BAŞINDA DERSE DEVAM ETTİ

Hastane sınıfında öğretmenlik yapan Nezih Yaşar Bor da Hatice'ye sınava girerken eşlik ettiklerini belirtip, "Hatice ikinci dönem sağlık sorunları nedeniyle Onkoloji Bölümü'nde tedavi altına alındı. Bu süreçte valilik oluruyla görevlendirilen branş öğretmenleri hastaneye gelerek eğitimine devam etti. Bir hafta önce de ders notları ile ilgili değerlendirme yapılıp karnesi hazırlandı. Sabah Ankara'dan kurye ile sınav kitapçığı geldi. Bu uygulama 30 yıldır devam ediyor. Uzun süre hastanede tedavi gören öğrenciler için sınavdan geri kalmamaları sağlanıyor. Hatice başarılı bir öğrencimiz öğretmenleri de çok memnunlar. Çok fazla kitap okuyor; sınavın da güzel geçtiğini düşünüyorum. Yolu açık olsun" ifadelerini kullandı.

GAYRETLİ VE İSTEKLİYDİ

Diğer hastane öğretmeni Gülistan Çelik de "Hatice başlangıçta heyecanlıydı ama sonra rahatladı ve soruları cevapladı. Burada bulunduğu süre içinde branş öğretmenleri ile güzel bir şekilde çalışmıştı. Gayretli ve istekliydi. Umarım güzel bir okula yerleşir ve sağlıklı biçimde eğitimine devam eder" diye konuştu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber