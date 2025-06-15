3 İlde eş zamanlı fuhuş baskını: 34 kadın kurtarıldı
Bursa Emniyeti'nin yürüttüğü operasyonla masaj salonlarında fuhşa teşvik edilen kadınlar kurtarıldı. Operasyonda binlerce lira ele geçirildi, şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 15 Haziran 2025 15:37, Son Güncelleme : 15 Haziran 2025 15:38
Bursa merkezli olarak 3 ilde gerçekleştirilen masaj salonlarına yönelik fuhuş operasyonunda, 11'i kadın olmak üzere 15 şüpheli gözaltına alındı ve 34 mağdur kadın kurtarıldı. Operasyon kapsamında fuhuştan elde edildiği değerlendirilen 38 bin lira ele geçirildi. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, masaj salonlarında "masör" adı altında çalıştırılan kadınların yüksek para vaadiyle fuhşa teşvik edildiği bilgisine ulaştı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyon, Bursa, Mardin ve Antalya illerini kapsadı.
Operasyonun Detayları
- 10 farklı masaj salonuna eş zamanlı operasyon düzenlendi.
- Adreslerde yapılan aramalarda cinsel ilişkide kullanılan çok sayıda ürün, 5 laptop, 22 cep telefonu, 2 flaş bellek ve 38 bin lira ele geçirildi.
- Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kurtarılan Mağdurlar ve Ele Geçirilenler
- 34 mağdur kadın kurtarıldı.
- 11'i kadın, toplam 15 şüpheli gözaltına alındı.
- Çok sayıda elektronik cihaz ve fuhuştan elde edilen para ele geçirildi.
Operasyonun ardından şüpheliler adliyeye sevk edilirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.