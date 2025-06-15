3 İlde eş zamanlı fuhuş baskını: 34 kadın kurtarıldı

'İran'dan Türkiye'ye göç dalgası başladı' mı?
'İran'dan Türkiye'ye göç dalgası başladı' mı?
Erdoğan'ın ayakkabısı 5550 euro iddiasıyla ilgili DMM'den açıklama
Erdoğan'ın ayakkabısı 5550 euro iddiasıyla ilgili DMM'den açıklama
Emeklilerden 'seyyanen zam' talebi
Emeklilerden 'seyyanen zam' talebi
Meteoroloji Tarih Verdi: Sıcaklıklar Zirve Yapacak
Meteoroloji Tarih Verdi: Sıcaklıklar Zirve Yapacak
Bakan Uraloğlu: Boğazlardan gemi geçiş ücretlerine zam yapıldı
Bakan Uraloğlu: Boğazlardan gemi geçiş ücretlerine zam yapıldı
KKKA aşısında sona doğru: İnsan üzerinde çalışmalar başlayacak
KKKA aşısında sona doğru: İnsan üzerinde çalışmalar başlayacak
1 kişinin öldüğü sıcak hava balonu kazasına inceleme başlatıldı
1 kişinin öldüğü sıcak hava balonu kazasına inceleme başlatıldı
VİMER'in Hizmet Kalitesi Dünya Çapında Tescillendi
VİMER'in Hizmet Kalitesi Dünya Çapında Tescillendi
Baba-Oğul Beyin Cerrahları: Hibrit Ameliyatlarla Hayat Kurtarıyorlar
Baba-Oğul Beyin Cerrahları: Hibrit Ameliyatlarla Hayat Kurtarıyorlar
Yargıtay'dan Kamu Görevlisinin Verilerini Paylaşana Hapis!
Yargıtay'dan Kamu Görevlisinin Verilerini Paylaşana Hapis!
Avrupa Türk Vatandaşlarına Kapılarını Kapatıyor
Avrupa Türk Vatandaşlarına Kapılarını Kapatıyor
TSK ve Üniversitelerde Yenilikler Getiren Teklif Genel Kurul'da
TSK ve Üniversitelerde Yenilikler Getiren Teklif Genel Kurul'da
Avukattan Pes Dedirten Hareket! Müvekkilini Değil Sanığı Savundu
Avukattan Pes Dedirten Hareket! Müvekkilini Değil Sanığı Savundu
2026'da Değer Bilgi Merkezi Geliyor: Emlakta Vergi Kaçağı Bitecek
2026'da Değer Bilgi Merkezi Geliyor: Emlakta Vergi Kaçağı Bitecek
Asgari Ücret ve Emekli Maaşında Zam Var Mı?
Asgari Ücret ve Emekli Maaşında Zam Var Mı?
İran, İsrail'in Hayfa kentindeki gaz ve petrol rafinerisi vurdu
İran, İsrail'in Hayfa kentindeki gaz ve petrol rafinerisi vurdu
Beştepe'de Güvenlik Zirvesi
Beştepe'de Güvenlik Zirvesi
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan 'Ferdi Zeyrek' Açıklaması
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan 'Ferdi Zeyrek' Açıklaması
Sıcak Havada Plajlarda Yoğunluk Oluştu
Sıcak Havada Plajlarda Yoğunluk Oluştu
Sınav Kaygısı Nasıl Yönetilir? Sağlık Bakanlığı'ndan Tavsiyeler
Sınav Kaygısı Nasıl Yönetilir? Sağlık Bakanlığı'ndan Tavsiyeler
Ferdi Zeyrek soruşturmasında 3 tutuklama
Ferdi Zeyrek soruşturmasında 3 tutuklama
AYM'den yurda izinsiz para girişi cezasına iptal
AYM'den yurda izinsiz para girişi cezasına iptal
Kütüphane sayısında Cumhuriyet tarihi rekoru: 38,7 milyon kullanıcıya ulaşıldı
Kütüphane sayısında Cumhuriyet tarihi rekoru: 38,7 milyon kullanıcıya ulaşıldı
Ankara Samsun Arasını 2,5 Saate Düşürecek Projenin Temeli atıldı
Ankara Samsun Arasını 2,5 Saate Düşürecek Projenin Temeli atıldı
İsrail, Tebriz'e saldırdı
İsrail, Tebriz'e saldırdı
Doğrudan satışlarda cayma süresi 30 gün olacak
Doğrudan satışlarda cayma süresi 30 gün olacak
Mayısta yağışlar geçen yıla göre yüzde 31 azaldı
Mayısta yağışlar geçen yıla göre yüzde 31 azaldı
Sopayla dövmüştü! Kasklı şüpheli serbest bırakıldı
Sopayla dövmüştü! Kasklı şüpheli serbest bırakıldı
Yurt içinde gözler Merkez Bankasının faiz kararında
Yurt içinde gözler Merkez Bankasının faiz kararında
Diyarbakır'da 12 Milyon Kök Kenevir Ele Geçirdi
Diyarbakır'da 12 Milyon Kök Kenevir Ele Geçirdi
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

3 İlde eş zamanlı fuhuş baskını: 34 kadın kurtarıldı

Bursa Emniyeti'nin yürüttüğü operasyonla masaj salonlarında fuhşa teşvik edilen kadınlar kurtarıldı. Operasyonda binlerce lira ele geçirildi, şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 15 Haziran 2025 15:37, Son Güncelleme : 15 Haziran 2025 15:38
Yazdır
3 İlde eş zamanlı fuhuş baskını: 34 kadın kurtarıldı

Bursa merkezli olarak 3 ilde gerçekleştirilen masaj salonlarına yönelik fuhuş operasyonunda, 11'i kadın olmak üzere 15 şüpheli gözaltına alındı ve 34 mağdur kadın kurtarıldı. Operasyon kapsamında fuhuştan elde edildiği değerlendirilen 38 bin lira ele geçirildi. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, masaj salonlarında "masör" adı altında çalıştırılan kadınların yüksek para vaadiyle fuhşa teşvik edildiği bilgisine ulaştı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyon, Bursa, Mardin ve Antalya illerini kapsadı.

Operasyonun Detayları

  • 10 farklı masaj salonuna eş zamanlı operasyon düzenlendi.
  • Adreslerde yapılan aramalarda cinsel ilişkide kullanılan çok sayıda ürün, 5 laptop, 22 cep telefonu, 2 flaş bellek ve 38 bin lira ele geçirildi.
  • Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kurtarılan Mağdurlar ve Ele Geçirilenler

  • 34 mağdur kadın kurtarıldı.
  • 11'i kadın, toplam 15 şüpheli gözaltına alındı.
  • Çok sayıda elektronik cihaz ve fuhuştan elde edilen para ele geçirildi.

Operasyonun ardından şüpheliler adliyeye sevk edilirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber