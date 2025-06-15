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Emeklilerden 'seyyanen zam' talebi

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, emekliler adına seyyanen zam talebinde bulundu. TÜED Başkanı Kazım Ergün, milyonlarca emeklinin düşük maaşlarla geçinemediğini vurguladı. Seyyanen zam ve ek destekler için acil düzenleme istendi.

Haber Giriş : 15 Haziran 2025 15:39, Son Güncelleme : 15 Haziran 2025 15:43
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Emeklilerden 'seyyanen zam' talebi

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, emekliler adına seyyanen zam talebinde bulundu. Ergün, yaptığı yazılı açıklamada, emeklilerin toplumun en dar gelirli kesimini oluşturduğunu vurgulayarak, milyonlarca emeklinin 14 bin 469 lira olan en düşük emekli maaşıyla geçinmeye çalıştığını belirtti.

Emekli Maaşlarında Zam Talepleri

Ergün, memur emeklilerinin aylıklarına toplu sözleşmedeki oranlarda, SSK ve Bağ-Kur statüsünde emekli olanların aylıklarına ise enflasyon oranında zam yapıldığını aktardı. Ancak, sadece TÜFE'ye endeksli bir zammın yeterli olmayacağını ifade etti.

Seyyanen Zam ve Refah Payı Düzenlemesi

"Emeklilerimizin rahat bir nefes alabilmesi için seyyanen zam kaçınılmazdır" diyen Ergün, temmuz ayında açıklanacak TÜFE rakamlarıyla belirlenecek emekli zammının, emeklilerin geçim mücadelesinde belirleyici rol oynayacağını söyledi. Ekonomik koşullar ve alım gücündeki erime göz önüne alındığında, sadece TÜFE oranına bağlı kalmanın yetersiz olacağını vurguladı. Ayrıca, TÜİK'in enflasyon rakamlarının emeklilerin gerçek yaşam koşullarını yansıtmadığını belirtti.

En Düşük Emekli Aylığı ve İntibak Sorunu

  • En düşük emekli aylığı asgari ücret seviyesine yükseltilmeli.
  • 2000 sonrası emekli olanların intibak sorunu çözülmeli.
  • Emekli maaşlarının hesaplanma yönteminde adaletsizliklere yol açan mevcut sistem revize edilmeli.
  • Çalışma süresi uzadıkça maaşları düşüren model değiştirilmelidir.
  • Kira ve yakacak yardımı gibi destekler acilen hayata geçirilmelidir.

Ergün, emeklilerin yaklaşık %23'ünün kiracı, %35'inin ise sobalı evde yaşadığını belirterek, sosyal güvenlikte eşitlik ilkesine uygun düzenlemelerin yapılması gerektiğini ifade etti.


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